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На Волині чоловік викрав у колишної дружини в автобусі телефон

На Волині чоловік викрав у колишної дружини в автобусі телефон
На Волині поліцейські затримали грабіжника.

У суботу, 13 березня, до поліції звернулася 37-річна мешканка Ковельського району. Вона повідомила, що днем раніше, їдучи в автобусі сполученням «Нововолинськ-Гряда», колишній чоловік вихопив з її рук мобільний телефон. Далі - він попросив водія зупинитися та вийшов з транспортного засобу. Де перебуває зловмисник нині, їй невідомо, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські офіцери встановили місцезнаходження чоловіка. Його виявили в селі Олеськ Ковельського району. Мобільний телефон, належний заявниці, вилучили.

За фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.




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Теги: телефон, крадіжка
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