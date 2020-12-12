На Волині чоловік викрав у колишної дружини в автобусі телефон





У суботу, 13 березня, до поліції звернулася 37-річна мешканка Ковельського району. Вона повідомила, що днем раніше, їдучи в автобусі сполученням «Нововолинськ-Гряда», колишній чоловік вихопив з її рук мобільний телефон. Далі - він попросив водія зупинитися та вийшов з транспортного засобу. Де перебуває зловмисник нині, їй невідомо, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські офіцери встановили місцезнаходження чоловіка. Його виявили в селі Олеськ Ковельського району. Мобільний телефон, належний заявниці, вилучили.



За фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські затримали грабіжника.У суботу, 13 березня, до поліції звернулася 37-річна мешканка Ковельського району. Вона повідомила, що днем раніше, їдучи в автобусі сполученням «Нововолинськ-Гряда», колишній чоловік вихопив з її рук мобільний телефон. Далі - він попросив водія зупинитися та вийшов з транспортного засобу. Де перебуває зловмисник нині, їй невідомо, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські офіцери встановили місцезнаходження чоловіка. Його виявили в селі Олеськ Ковельського району. Мобільний телефон, належний заявниці, вилучили.За фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

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