Задля ефективнішого виконання службових обов’язків: волинські шерифи повністю забезпечені автівками
Сьогодні, 13:40
Станом на сьогодні всі 33 поліцейські офіцери громад повністю забезпечені службовими автомобілями. Ще один поліцейський завершує навчання, для нього також є службове авто.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Керівник сектору взаємодії з громадами Роман Богдан каже, що транспортні засоби значно покращують поліцейський сервіс у громадах.
«Автівки є справжніми «офісами на колесах» для офіцерів, бо забезпечені усім необхідним. Вони мають термопринтер, вогнегасник, необхідний набір інструментів тощо. Завдяки таким автомобілям правоохоронці більше бувають на території територіальної громади, спілкуються з її мешканцями замість того, щоб працювати в кабінетах», - розповів поліцейський.
Завдяки проєкту «Поліцейський офіцер громади» волиняни стали й більш згуртованими. Голови громад допомагають поліцейському, а офіцер, у свою чергу, відстоює права жителів ТГ, забезпечує правопорядок на території, навіть у найвіддаленіших куточках області, відвідує родини, які проживають у складних життєвих обставинах.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Керівник сектору взаємодії з громадами Роман Богдан каже, що транспортні засоби значно покращують поліцейський сервіс у громадах.
«Автівки є справжніми «офісами на колесах» для офіцерів, бо забезпечені усім необхідним. Вони мають термопринтер, вогнегасник, необхідний набір інструментів тощо. Завдяки таким автомобілям правоохоронці більше бувають на території територіальної громади, спілкуються з її мешканцями замість того, щоб працювати в кабінетах», - розповів поліцейський.
Завдяки проєкту «Поліцейський офіцер громади» волиняни стали й більш згуртованими. Голови громад допомагають поліцейському, а офіцер, у свою чергу, відстоює права жителів ТГ, забезпечує правопорядок на території, навіть у найвіддаленіших куточках області, відвідує родини, які проживають у складних життєвих обставинах.
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