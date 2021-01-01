Задля ефективнішого виконання службових обов’язків: волинські шерифи повністю забезпечені автівками

Станом на сьогодні всі 33 поліцейські офіцери громад повністю забезпечені службовими автомобілями. Ще один поліцейський завершує навчання, для нього також є службове авто.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Керівник сектору взаємодії з громадамикаже, що транспортні засоби значно покращують поліцейський сервіс у громадах.«Автівки є справжніми «офісами на колесах» для офіцерів, бо забезпечені усім необхідним. Вони мають термопринтер, вогнегасник, необхідний набір інструментів тощо. Завдяки таким автомобілям правоохоронці більше бувають на території територіальної громади, спілкуються з її мешканцями замість того, щоб працювати в кабінетах», - розповів поліцейський.Завдяки проєкту «Поліцейський офіцер громади» волиняни стали й більш згуртованими. Голови громад допомагають поліцейському, а офіцер, у свою чергу, відстоює права жителів ТГ, забезпечує правопорядок на території, навіть у найвіддаленіших куточках області, відвідує родини, які проживають у складних життєвих обставинах.