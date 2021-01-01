Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-13:00с. Хмелівка: дитсадок, Хмелівківська сільська рада, магазин, школа, Будинок культури, Котельня, водогін, пилорама. с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна 1-19,2, Нова 2.2 ЗТП-12113:00-17:00 с. Хмелівка: ТзОВ "Агросвіт - Волинь", столярний цех, кормоцех, с. Хмелівка: вул. Зелена3 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-21509:00-17:00 с. Суходоли: вул. Незалежності 12-52, 27-514 ПЛ-0.4 Л-12 ЗТП-29509:00-17:00 с. Льотниче: пождепо. Контора, водогні, кіоск теремно хліб с. Льотниче: вул. Перемоги 4-34,5, Гагаріна 1-27,2-36, Комсомольська 23-31,30-34,5 ПЛ-0.4 Л-1ЩТП-273 09:00-17:00 м.Володимир -ВолинськийВул. Кравчука6 КТП – 16ПЛ-0.4 Л-209:00-17:00 м. Володимир -Волинськийвул. Кримського, СимоненкаЧайковського, Н. Хасевича1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-43 9:00 – 17:00 м. Горохів:вул. Князя Володимира2 ПЛ-0,4кВ від КТП-10 9:00 – 17:00 с.Холоніввул. Гагаріна1. ПЛ10кВ Л 55-01 від ЛР-70 9:30-16:30 ФАП,школа,ФОП Костюк,ФОП Вальчук с. Бортнів повністю, с. Янів повністю2. КТП№31 10:00-16:00 ФОП Марчук,Матіяш,Повх,Богдан,Редько с.Будятичі вул.Садова3. ПЛ 10кВ Л04-06 до КР-272 10:00-17:00 с. Древині – повністю, с. Лугове - повністю4. ПЛ 10кВ Л 04-07 9:30-16:30 ФОП СтугаФОП КрищукФОП МазурокШкола №2Незабудка с.м.т.Іваничі вул. Будівельна, вул. Підцерква, вул. Єрьоміна, вул. Шевченка, вул. Заводська, вул. Лелюкова (весь Цукровий)5. Л 04-09 до ВН-1 в ЗТП№274 9:30-16:30 с.м.т.Іваничі, вул. Підцерква1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-31 09:00 - 17:00 м.Камінь-Каширський вул.Воля.Кузнецова2. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-306 09.00-17.00 с.Качин вул Лихачівка .Приозірна3. КТП-130 09.00-17.00 Юридичні споживачі с.Добре с.Добре вул.Центральна.1Травня4 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-296 10.00.-12.00. с.Олексіівка вул.Горького.5 ПЛ-0.4 кВЛ-1 ЩТП-408 10.00.-13.00. с.Гута-Боровенська вул.Довга Нива1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,вул. Ставківська,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-418 8:30-17:00м.Ківерцівул.Шевченка,34,вул.Озерна ,буд.1,17-25(непарні),3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-500 8:30-17:00 ФОП Шимчук С.Є. - майстерняФОП Дейна А.С. - магазинФОП Хитрик О.Б. - магазинФОП Кулеша О.І. - магазинКлеверСторс - магазинТзОВ "Волиньагропродукт" - кіоскм.Ківерці вул.Відродження,буд.8,12,12а,14,16,18,вул.Паркова,2,4 ПЛ0,4 кВ від КТП-112 13:00-17:00 ФОП Міщук В.Г. - перукарняФОП Крат О.І. - магазинм.Ківерцівул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-43(непарні),вул.Гоголя,вул.Воїнів-Інтернаціоналістів5 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'ячевул.1-го Травня, 19-41/непарні/1. 9:00-17:00Свято- Михайлівська громада Української православної церквиДрозднівська сільська радаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні2. 9:00-17:00Колодяжненська сільська РадаФОП Калибоверда І.Ф с.Колодяжне3.ПЛ-10кВ Л.16-03(ТП-346; ТП-71; ТП-377; ТП-72)9:00-17:00ТзОВ «В Прометей»Сільськогосподарське ТзОВ «ДРУЖБА»Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиГолобська селищна радаКовельське МТМОВолинська дирекція АТ «УКРПОШТА»Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» с.Мельницяс.Бруховичі4.ПЛ-0,4кВ від КТП№5239:00-17:00УКБ та ЖКГ виконавчого комітету КовельськоїМіської ради, ФОП Кисляк Л.АПАТ «ВФ Україна»,ФОП Шава В.ПКовельське управління водопровідно каналізаційного господарства"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ", ФОП Кузьмик П.ПФОП Дем'янчук Ю.ВРелігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників м.Ковель5.ПЛ-0,4кВ від ТП №4249:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю.МУКБ та ЖКГ виконавчого комітету КовельськоїМіської ради м.Ковель6.ПЛ-10кВ від КТП№4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель7.ПЛ-0,4кВ від ЗТП№5019:00-17:00ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради, ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель1. Л-2 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка, вул. Молодіжна2. Л-2 від КТП-48 для ремонтних робіт 9:00-17:00 с. Затурці,3. КТП-98 для ремонтних робіт 9:00-13:00 с. Войнин,4. КТП-86 для ремонтних робіт 12:00-17:00 с. Войнин,1. 13:30-17:00Гуртожиток, їдальня ВПУ-2Ковбасний цех, Школа дзюдоМП «Джерела», ТзОВ «Теск-Веск» вул. Цегельна, 17-23вул. Потебні, 49, 45, 522. ТП-284ПЛ-0,4 кВ Л-2Кап ремонт 09:00-17:00вул. Матросова, вул. Вільховавул. Ясенова, вул. Сосновавул. Путінцева, вул. Милушськавул. Ковельська, 110-122, 69-991. 10:00-17:00Релігійна громада Вознесіння Господнього УПЦ с. Зміїнець вул.Ланова, Травнева, Левадна, Журавлина2 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-67 (КТП-70, 115, 116, 363, 379, 433, 561, 685,118) 9:30-17:00 ФОП Войтюк Т.М., Милушівське СТ, ФОП Жучко Т.П., СГТзОВ „Україна-Баїв”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури, школа, дитсадок), ФОП Сліпаченко О.В., ПАТ „Укртелеком”, ФОП Мельник Марія Віталіївна с. Баїв , Цеперів.3 ПЛ-10 кВ Л-54-04 до ЛР-28 (694,305,482) 09:00 – 17:00 Піддубцівська сільська рада, ФОГ Мельник О.С., Кооператив "ОВЗД Піддубці"с Піддубці вул. Київська, Козацька4 ПЛ-0,4 кВ КТП-450 10:00-17:00 Церква. с. Крупа вул. Сонячна, Польова, Зелена.5 ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.5 ЗТП-419 (КТП-206, 213, 376) 09:00 – 17:00 ФАП с.Гать с. Несвіч вул. Крачок, 21-35, Касянівка, с. Тертки, с. Гать6 ПЛ-0,4 кВ КТП-362 Л-1 10:00-16:00 ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО"7 ПЛ-0,4 кВ КТП-497 09:00-17:00 СГПП "Рать", ФОГ Кльоц Віра Василівна.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-395 09:00-17:00 Школа с.Чаруків9 ПЛ-0,4 кВ КТП-498 09:00-17:00 Артсвердловина , школа с. Несвіч1. 8:00-18:00КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Омеляне, Маг.с.ОмелянеФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Підманево,Школа с.Підманево с Омеляне Підманево2. КТП-232 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівМагазин с.Плоске 2, Клуб с.Плоске с Плоске3. КТП-62 8:00-18:00 с Старовойтове4. КТП-84 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с Висоцьк1. 08:00-18:00Філія Маневицької ДЕД; ТзОВ «Сатар»; ФОП Корецький В.М. «Край»; ФОП Степанюк М.Є. «Магніт»; ФОП Корець В.П. магазин; ФОП Андрухненко Г.М. магазин; ФОП Омельчук пекарня; ФОП Муравський С.В. база; ФОП Шукалович Є.В. приміщення; РОВР Адмінприміщення, гараж ; ФОП Скупейко деревообробний цех; АЗС вул. Свободи. смт. Любешів (Частково)2 КТП-63 10:00-17:00 ФОП Карпович Р.П. приміщення телятника с. Седлище (Частково)3 ПЛ-04 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 ФОП Котик О.С. Меблевий цех с. Вязівне (Частково)4 КТП-144 ПЛ-0.4кВ Л-1 10:00-17:00 Військова частина №9971; с. Ветли (Частково)1 ПЛ-10 кВ, Л-53-04 10:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.маг, хоз.маг), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).КТП-336 - ФОП Свиридюк Л.І. (школа).КТП-376. КТП-377.КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит.садок).КТП-456 - Красновільська сільська рада (школа).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин). с. Новосілки3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-60 10:00-17:00 Церква, ФОП Будь А.І. (кафе «У Мирослави»), ФОП Мельник Г.І. ( «Супутник») смт. Маневичівул. Миру 3-11;вул. Шевченка 2-22;вул. Партизанська 17-36;вул. Слупачика 28-2;вул. Галана 1-11.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-17:00 ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон). с. Хряськ1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля, 1-3а,2-122. КЛ-0.4 Л-1, Л-14 від ЗТП-91 10:00-16:00 м. Нововолинськ 15 мікрорайон будинок №17 м-н Юнона м. Нововолинськ 15 мікрорайон будинок №171. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 17:00Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович - Військова частина 9971 с. Млиново2. КТП-184 Л-1 09:30 - 17:00 с.м.т. Ратне1. 9:00-17:00ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.2. 9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-943 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник Зерносклад,)ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.7 ПЛ10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.8 ПЛ10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква,млин,зерносклад, бригада, с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка1 КТП-280 10:00-17:00 с. Кримневул:17 Вересня, Комсомольська, Лугова2 КТП-3 Л-1 10:00-17:00 Центр зайнятості,Нотаріус,Райвідділ,Прокуратура,«Оранта» смт. Стара Вижівка вул:Л. Українки, Соборності, Незалежності3 КТП-214 09:00-16:00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна,Б. Хмельницького, Щорса, Комсомольська1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67КТП-76КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЗТП-309 до ЛР-78КТП-112, КТП-115ЩТП-288, КТП-116КТП-50 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, Новосілки с/р – адмінприміщення, дит.садок, школа, котельня, ФАП, Клуб, АТС с.Комарів, Новосілки3 ПЛ-0,4кВЗТП-199 Л-1 10:00-17:00 ФОП Чамбула А.М.- готель-бар «Андемакс» с.м.т.Турійськ вул.У.Сяркевич, Шкільна4 ПЛ-10кВ Л-61-06 від ЛР-27, КТП-343, ЩТП-212, КТП-55,КТП-56, КТП-53,КТП-52, КТП-284, ЩТП-204, КТП-368, КТП-82, КТП-111КТП-66, ЩТП-118ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець