Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-13:00
с. Хмелівка: дитсадок, Хмелівківська сільська рада, магазин, школа, Будинок культури, Котельня, водогін, пилорама. с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна 1-19,2, Нова 2.
2 ЗТП-121
13:00-17:00 с. Хмелівка: ТзОВ "Агросвіт - Волинь", столярний цех, кормоцех, с. Хмелівка: вул. Зелена
3 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-215
09:00-17:00 с. Суходоли: вул. Незалежності 12-52, 27-51
4 ПЛ-0.4 Л-12 ЗТП-295
09:00-17:00 с. Льотниче: пождепо. Контора, водогні, кіоск теремно хліб с. Льотниче: вул. Перемоги 4-34,5, Гагаріна 1-27,2-36, Комсомольська 23-31,30-34,
5 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-273 09:00-17:00 м.Володимир -Волинський
Вул. Кравчука
6 КТП – 16
ПЛ-0.4 Л-2
09:00-17:00 м. Володимир -Волинський
вул. Кримського, Симоненка
Чайковського, Н. Хасевича
Горохівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-43 9:00 – 17:00 м. Горохів:
вул. Князя Володимира
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-10 9:00 – 17:00 с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. ПЛ10кВ Л 55-01 від ЛР-70 9:30-16:30 ФАП,школа,ФОП Костюк,ФОП Вальчук с. Бортнів повністю, с. Янів повністю
2. КТП№31 10:00-16:00 ФОП Марчук,Матіяш,Повх,Богдан,Редько с.Будятичі вул.Садова
3. ПЛ 10кВ Л04-06 до КР-272 10:00-17:00 с. Древині – повністю, с. Лугове - повністю
4. ПЛ 10кВ Л 04-07 9:30-16:30 ФОП Стуга
ФОП Крищук
ФОП Мазурок
Школа №2
Незабудка с.м.т.Іваничі вул. Будівельна, вул. Підцерква, вул. Єрьоміна, вул. Шевченка, вул. Заводська, вул. Лелюкова (весь Цукровий)
5. Л 04-09 до ВН-1 в ЗТП№274 9:30-16:30 с.м.т.Іваничі, вул. Підцерква
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-31 09:00 - 17:00 м.Камінь-Каширський вул.Воля.Кузнецова
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-306 09.00-17.00 с.Качин вул Лихачівка .Приозірна
3. КТП-130 09.00-17.00 Юридичні споживачі с.Добре с.Добре вул.Центральна.1Травня
4 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-296 10.00.-12.00. с.Олексіівка вул.Горького.
5 ПЛ-0.4 кВЛ-1 ЩТП-408 10.00.-13.00. с.Гута-Боровенська вул.Довга Нива
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-418 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Шевченка,34,
вул.Озерна ,буд.1,17-25(непарні),
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-500 8:30-17:00 ФОП Шимчук С.Є. - майстерня
ФОП Дейна А.С. - магазин
ФОП Хитрик О.Б. - магазин
ФОП Кулеша О.І. - магазин
КлеверСторс - магазин
ТзОВ "Волиньагропродукт" - кіоск
м.Ківерці вул.Відродження,буд.8,12,12а,14,16,18,вул.Паркова,2,
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-112 13:00-17:00 ФОП Міщук В.Г. - перукарня
ФОП Крат О.І. - магазин
м.Ківерці
вул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-43(непарні),
вул.Гоголя,
вул.Воїнів-Інтернаціоналістів
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
2. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Калибоверда І.Ф с.Колодяжне
3.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-346; ТП-71; ТП-377; ТП-72)
9:00-17:00
ТзОВ «В Прометей»
Сільськогосподарське ТзОВ «ДРУЖБА»
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» с.Мельниця
с.Бруховичі
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП№523
9:00-17:00
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
Міської ради, ФОП Кисляк Л.А
ПАТ «ВФ Україна»,ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ", ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників м.Ковель
5.
ПЛ-0,4кВ від ТП №424
9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
Міської ради м.Ковель
6.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
7.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП№501
9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради, ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
Локачинський район
1. Л-2 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка, вул. Молодіжна
2. Л-2 від КТП-48 для ремонтних робіт 9:00-17:00 с. Затурці,
3. КТП-98 для ремонтних робіт 9:00-13:00 с. Войнин,
4. КТП-86 для ремонтних робіт 12:00-17:00 с. Войнин,
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Гуртожиток, їдальня ВПУ-2
Ковбасний цех, Школа дзюдо
МП «Джерела», ТзОВ «Теск-Веск» вул. Цегельна, 17-23
вул. Потебні, 49, 45, 52
2. ТП-284
ПЛ-0,4 кВ Л-2
Кап ремонт 09:00-17:00
вул. Матросова, вул. Вільхова
вул. Ясенова, вул. Соснова
вул. Путінцева, вул. Милушська
вул. Ковельська, 110-122, 69-99
Луцький район
1. 10:00-17:00
Релігійна громада Вознесіння Господнього УПЦ с. Зміїнець вул.Ланова, Травнева, Левадна, Журавлина
2 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-67 (КТП-70, 115, 116, 363, 379, 433, 561, 685,118) 9:30-17:00 ФОП Войтюк Т.М., Милушівське СТ, ФОП Жучко Т.П., СГТзОВ „Україна-Баїв”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури, школа, дитсадок), ФОП Сліпаченко О.В., ПАТ „Укртелеком”, ФОП Мельник Марія Віталіївна с. Баїв , Цеперів.
3 ПЛ-10 кВ Л-54-04 до ЛР-28 (694,305,482) 09:00 – 17:00 Піддубцівська сільська рада, ФОГ Мельник О.С., Кооператив "ОВЗД Піддубці"
с Піддубці вул. Київська, Козацька
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-450 10:00-17:00 Церква. с. Крупа вул. Сонячна, Польова, Зелена.
5 ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.5 ЗТП-419 (КТП-206, 213, 376) 09:00 – 17:00 ФАП с.Гать с. Несвіч вул. Крачок, 21-35, Касянівка, с. Тертки, с. Гать
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-362 Л-1 10:00-16:00 ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО"
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-497 09:00-17:00 СГПП "Рать", ФОГ Кльоц Віра Василівна.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-395 09:00-17:00 Школа с.Чаруків
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-498 09:00-17:00 Артсвердловина , школа с. Несвіч
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне, Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево,Школа с.Підманево с Омеляне Підманево
2. КТП-232 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Магазин с.Плоске 2, Клуб с.Плоске с Плоске
3. КТП-62 8:00-18:00 с Старовойтове
4. КТП-84 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с Висоцьк
Любешівський район
1. 08:00-18:00
Філія Маневицької ДЕД; ТзОВ «Сатар»; ФОП Корецький В.М. «Край»; ФОП Степанюк М.Є. «Магніт»; ФОП Корець В.П. магазин; ФОП Андрухненко Г.М. магазин; ФОП Омельчук пекарня; ФОП Муравський С.В. база; ФОП Шукалович Є.В. приміщення; РОВР Адмінприміщення, гараж ; ФОП Скупейко деревообробний цех; АЗС вул. Свободи. смт. Любешів (Частково)
2 КТП-63 10:00-17:00 ФОП Карпович Р.П. приміщення телятника с. Седлище (Частково)
3 ПЛ-04 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 ФОП Котик О.С. Меблевий цех с. Вязівне (Частково)
4 КТП-144 ПЛ-0.4кВ Л-1 10:00-17:00 Військова частина №9971; с. Ветли (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-53-04 10:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.
ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.
КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.маг, хоз.маг), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).
КТП-336 - ФОП Свиридюк Л.І. (школа).
КТП-376. КТП-377.
КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит.садок).
КТП-456 - Красновільська сільська рада (школа).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин). с. Новосілки
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-60 10:00-17:00 Церква, ФОП Будь А.І. (кафе «У Мирослави»), ФОП Мельник Г.І. ( «Супутник») смт. Маневичі
вул. Миру 3-11;
вул. Шевченка 2-22;
вул. Партизанська 17-36;
вул. Слупачика 28-2;
вул. Галана 1-11.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-17:00 ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон). с. Хряськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12
2. КЛ-0.4 Л-1, Л-14 від ЗТП-91 10:00-16:00 м. Нововолинськ 15 мікрорайон будинок №17 м-н Юнона м. Нововолинськ 15 мікрорайон будинок №17
Ратнівський район
1. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 17:00
Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович - Військова частина 9971 с. Млиново
2. КТП-184 Л-1 09:30 - 17:00 с.м.т. Ратне
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.
2. 9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
8 ПЛ10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада, с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка
Старовижівський район
1 КТП-280 10:00-17:00 с. Кримне
вул:17 Вересня, Комсомольська, Лугова
2 КТП-3 Л-1 10:00-17:00 Центр зайнятості,Нотаріус,Райвідділ,Прокуратура
,«Оранта» смт. Стара Вижівка вул:
Л. Українки, Соборності, Незалежності
3 КТП-214 09:00-16:00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна,
Б. Хмельницького, Щорса, Комсомольська
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЗТП-309 до ЛР-78
КТП-112, КТП-115
ЩТП-288, КТП-116
КТП-50 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, Новосілки с/р – адмінприміщення, дит.садок, школа, котельня, ФАП, Клуб, АТС с.Комарів, Новосілки
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-1 10:00-17:00 ФОП Чамбула А.М.- готель-бар «Андемакс» с.м.т.Турійськ вул.У.Сяркевич, Шкільна
4 ПЛ-10кВ Л-61-06 від ЛР-27, КТП-343, ЩТП-212, КТП-55,КТП-56, КТП-53,КТП-52, КТП-284, ЩТП-204, КТП-368, КТП-82, КТП-111
КТП-66, ЩТП-118
ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-13:00
с. Хмелівка: дитсадок, Хмелівківська сільська рада, магазин, школа, Будинок культури, Котельня, водогін, пилорама. с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна 1-19,2, Нова 2.
2 ЗТП-121
13:00-17:00 с. Хмелівка: ТзОВ "Агросвіт - Волинь", столярний цех, кормоцех, с. Хмелівка: вул. Зелена
3 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-215
09:00-17:00 с. Суходоли: вул. Незалежності 12-52, 27-51
4 ПЛ-0.4 Л-12 ЗТП-295
09:00-17:00 с. Льотниче: пождепо. Контора, водогні, кіоск теремно хліб с. Льотниче: вул. Перемоги 4-34,5, Гагаріна 1-27,2-36, Комсомольська 23-31,30-34,
5 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-273 09:00-17:00 м.Володимир -Волинський
Вул. Кравчука
6 КТП – 16
ПЛ-0.4 Л-2
09:00-17:00 м. Володимир -Волинський
вул. Кримського, Симоненка
Чайковського, Н. Хасевича
Горохівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-43 9:00 – 17:00 м. Горохів:
вул. Князя Володимира
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-10 9:00 – 17:00 с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. ПЛ10кВ Л 55-01 від ЛР-70 9:30-16:30 ФАП,школа,ФОП Костюк,ФОП Вальчук с. Бортнів повністю, с. Янів повністю
2. КТП№31 10:00-16:00 ФОП Марчук,Матіяш,Повх,Богдан,Редько с.Будятичі вул.Садова
3. ПЛ 10кВ Л04-06 до КР-272 10:00-17:00 с. Древині – повністю, с. Лугове - повністю
4. ПЛ 10кВ Л 04-07 9:30-16:30 ФОП Стуга
ФОП Крищук
ФОП Мазурок
Школа №2
Незабудка с.м.т.Іваничі вул. Будівельна, вул. Підцерква, вул. Єрьоміна, вул. Шевченка, вул. Заводська, вул. Лелюкова (весь Цукровий)
5. Л 04-09 до ВН-1 в ЗТП№274 9:30-16:30 с.м.т.Іваничі, вул. Підцерква
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-31 09:00 - 17:00 м.Камінь-Каширський вул.Воля.Кузнецова
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-306 09.00-17.00 с.Качин вул Лихачівка .Приозірна
3. КТП-130 09.00-17.00 Юридичні споживачі с.Добре с.Добре вул.Центральна.1Травня
4 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-296 10.00.-12.00. с.Олексіівка вул.Горького.
5 ПЛ-0.4 кВЛ-1 ЩТП-408 10.00.-13.00. с.Гута-Боровенська вул.Довга Нива
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-418 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Шевченка,34,
вул.Озерна ,буд.1,17-25(непарні),
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-500 8:30-17:00 ФОП Шимчук С.Є. - майстерня
ФОП Дейна А.С. - магазин
ФОП Хитрик О.Б. - магазин
ФОП Кулеша О.І. - магазин
КлеверСторс - магазин
ТзОВ "Волиньагропродукт" - кіоск
м.Ківерці вул.Відродження,буд.8,12,12а,14,16,18,вул.Паркова,2,
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-112 13:00-17:00 ФОП Міщук В.Г. - перукарня
ФОП Крат О.І. - магазин
м.Ківерці
вул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-43(непарні),
вул.Гоголя,
вул.Воїнів-Інтернаціоналістів
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
2. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Калибоверда І.Ф с.Колодяжне
3.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-346; ТП-71; ТП-377; ТП-72)
9:00-17:00
ТзОВ «В Прометей»
Сільськогосподарське ТзОВ «ДРУЖБА»
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» с.Мельниця
с.Бруховичі
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП№523
9:00-17:00
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
Міської ради, ФОП Кисляк Л.А
ПАТ «ВФ Україна»,ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ", ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників м.Ковель
5.
ПЛ-0,4кВ від ТП №424
9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
Міської ради м.Ковель
6.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
7.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП№501
9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради, ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
Локачинський район
1. Л-2 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка, вул. Молодіжна
2. Л-2 від КТП-48 для ремонтних робіт 9:00-17:00 с. Затурці,
3. КТП-98 для ремонтних робіт 9:00-13:00 с. Войнин,
4. КТП-86 для ремонтних робіт 12:00-17:00 с. Войнин,
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Гуртожиток, їдальня ВПУ-2
Ковбасний цех, Школа дзюдо
МП «Джерела», ТзОВ «Теск-Веск» вул. Цегельна, 17-23
вул. Потебні, 49, 45, 52
2. ТП-284
ПЛ-0,4 кВ Л-2
Кап ремонт 09:00-17:00
вул. Матросова, вул. Вільхова
вул. Ясенова, вул. Соснова
вул. Путінцева, вул. Милушська
вул. Ковельська, 110-122, 69-99
Луцький район
1. 10:00-17:00
Релігійна громада Вознесіння Господнього УПЦ с. Зміїнець вул.Ланова, Травнева, Левадна, Журавлина
2 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-67 (КТП-70, 115, 116, 363, 379, 433, 561, 685,118) 9:30-17:00 ФОП Войтюк Т.М., Милушівське СТ, ФОП Жучко Т.П., СГТзОВ „Україна-Баїв”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури, школа, дитсадок), ФОП Сліпаченко О.В., ПАТ „Укртелеком”, ФОП Мельник Марія Віталіївна с. Баїв , Цеперів.
3 ПЛ-10 кВ Л-54-04 до ЛР-28 (694,305,482) 09:00 – 17:00 Піддубцівська сільська рада, ФОГ Мельник О.С., Кооператив "ОВЗД Піддубці"
с Піддубці вул. Київська, Козацька
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-450 10:00-17:00 Церква. с. Крупа вул. Сонячна, Польова, Зелена.
5 ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.5 ЗТП-419 (КТП-206, 213, 376) 09:00 – 17:00 ФАП с.Гать с. Несвіч вул. Крачок, 21-35, Касянівка, с. Тертки, с. Гать
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-362 Л-1 10:00-16:00 ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО"
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-497 09:00-17:00 СГПП "Рать", ФОГ Кльоц Віра Василівна.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-395 09:00-17:00 Школа с.Чаруків
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-498 09:00-17:00 Артсвердловина , школа с. Несвіч
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне, Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево,Школа с.Підманево с Омеляне Підманево
2. КТП-232 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Магазин с.Плоске 2, Клуб с.Плоске с Плоске
3. КТП-62 8:00-18:00 с Старовойтове
4. КТП-84 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с Висоцьк
Любешівський район
1. 08:00-18:00
Філія Маневицької ДЕД; ТзОВ «Сатар»; ФОП Корецький В.М. «Край»; ФОП Степанюк М.Є. «Магніт»; ФОП Корець В.П. магазин; ФОП Андрухненко Г.М. магазин; ФОП Омельчук пекарня; ФОП Муравський С.В. база; ФОП Шукалович Є.В. приміщення; РОВР Адмінприміщення, гараж ; ФОП Скупейко деревообробний цех; АЗС вул. Свободи. смт. Любешів (Частково)
2 КТП-63 10:00-17:00 ФОП Карпович Р.П. приміщення телятника с. Седлище (Частково)
3 ПЛ-04 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 ФОП Котик О.С. Меблевий цех с. Вязівне (Частково)
4 КТП-144 ПЛ-0.4кВ Л-1 10:00-17:00 Військова частина №9971; с. Ветли (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-53-04 10:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.
ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.
КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.маг, хоз.маг), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).
КТП-336 - ФОП Свиридюк Л.І. (школа).
КТП-376. КТП-377.
КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит.садок).
КТП-456 - Красновільська сільська рада (школа).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин). с. Новосілки
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-60 10:00-17:00 Церква, ФОП Будь А.І. (кафе «У Мирослави»), ФОП Мельник Г.І. ( «Супутник») смт. Маневичі
вул. Миру 3-11;
вул. Шевченка 2-22;
вул. Партизанська 17-36;
вул. Слупачика 28-2;
вул. Галана 1-11.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-17:00 ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон). с. Хряськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12
2. КЛ-0.4 Л-1, Л-14 від ЗТП-91 10:00-16:00 м. Нововолинськ 15 мікрорайон будинок №17 м-н Юнона м. Нововолинськ 15 мікрорайон будинок №17
Ратнівський район
1. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 17:00
Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович - Військова частина 9971 с. Млиново
2. КТП-184 Л-1 09:30 - 17:00 с.м.т. Ратне
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.
2. 9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
8 ПЛ10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада, с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка
Старовижівський район
1 КТП-280 10:00-17:00 с. Кримне
вул:17 Вересня, Комсомольська, Лугова
2 КТП-3 Л-1 10:00-17:00 Центр зайнятості,Нотаріус,Райвідділ,Прокуратура
,«Оранта» смт. Стара Вижівка вул:
Л. Українки, Соборності, Незалежності
3 КТП-214 09:00-16:00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна,
Б. Хмельницького, Щорса, Комсомольська
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЗТП-309 до ЛР-78
КТП-112, КТП-115
ЩТП-288, КТП-116
КТП-50 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, Новосілки с/р – адмінприміщення, дит.садок, школа, котельня, ФАП, Клуб, АТС с.Комарів, Новосілки
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-1 10:00-17:00 ФОП Чамбула А.М.- готель-бар «Андемакс» с.м.т.Турійськ вул.У.Сяркевич, Шкільна
4 ПЛ-10кВ Л-61-06 від ЛР-27, КТП-343, ЩТП-212, КТП-55,КТП-56, КТП-53,КТП-52, КТП-284, ЩТП-204, КТП-368, КТП-82, КТП-111
КТП-66, ЩТП-118
ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
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