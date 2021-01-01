Волинські волейболістки вийшли у півфінал чемпіонату України

Спортсменки з Волині вийшли у півфінал чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2020-2021.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У неділю, 14 березня у місті Житомир відбувся третій чвертьфінальний матч чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2020-2021 за шанс вийти в четвірку кращих і позмагатися за медалі у півфіналі.У запеклій боротьбі волинська команда «Волинь – Університет - ОДЮСШ» здобула перемогу в житомирської команди «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» з рахунком 3:1, таким чином, виборола вихід у півфінал.Отже, четвертим півфіналістом стала команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ». На цьому етапі змагань, 19 і 20 березня в Южному команда Волині зіграє перші два матчі з «Хіміком».