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Волинські волейболістки вийшли у півфінал чемпіонату України

Волинські волейболістки вийшли у півфінал чемпіонату України
Спортсменки з Волині вийшли у півфінал чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2020-2021.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У неділю, 14 березня у місті Житомир відбувся третій чвертьфінальний матч чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2020-2021 за шанс вийти в четвірку кращих і позмагатися за медалі у півфіналі.

У запеклій боротьбі волинська команда «Волинь – Університет - ОДЮСШ» здобула перемогу в житомирської команди «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» з рахунком 3:1, таким чином, виборола вихід у півфінал.

Отже, четвертим півфіналістом стала команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ». На цьому етапі змагань, 19 і 20 березня в Южному команда Волині зіграє перші два матчі з «Хіміком».

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Теги: Луцьк, Волинь, спорт, волейбол, чемпіонат, півфінал
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