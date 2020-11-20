У Луцьку затримали 30-річного чоловіка з наркотиками

Луцькі патрульні виявили чоловіка з наркотичними речовинами.Так, 14 березня, патрулюючи вулицю Івана Франка, помітили чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці, - пише патрульна поліція Волині.Під час спілкування із 30-річною особою, патрульні помітили в неї ознаки наркотичного сп’яніння. До того ж чоловік поводив себе агресивно, мав підвищену жвавість та рухливість ходи і нечітку вимову слів.Патрульні, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", здійснили поверхневу перевірку, під час якої виявили 2 згортки, всередині яких була подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну.Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.