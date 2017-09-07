Стали відомі нові подробиці про затриманого у вбивстві 7-річної дівчинки з Херсонщини





Про це йдеться у випуску



Підозрюваний – сусід Марійки, знайомий її батька і матері. Він одним із перших потрапив під підозру, бо був раніше засуджений.



Жив сам. Його квартиру і підсобні приміщення під час пошуків перевіряли, але дівчинки там не було. Зараз з’ясовують, де він переховував тіло. Його причетність до злочину довела молекулярно-генетична експертиза. Сьогодні про це розповіли на брифінгу у поліції.



"Порівняли мікрооб’єкти і ДНК, які були виявлені на речових доказах, виявлених під час огляду місця події і трупу. Як вже було сказано, труп був упакований у мішок полімерний, замотаний мотузкою, поясом. Саме на цих речах було встановлено ДНК невстановленої особи чоловічої статі. І в подальшому, коли ми порівняли за допомогою експертних досліджень, відібраних від кола осіб, які потрапили під підозру, то чітко дало співпадіння стосовно цієї особи", - розповів начальник слідчого управління ГУНП у Херсонській області Микола Вербицький.



Начальник ГУНП у Херсонській області Олександр Проскудін додав, що 62-річний місцевий житель раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи.



"Востаннє звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році", - повідомив Проскудін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції Херсонської області оприлюднили докази, згідно з якими затримали 62-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової . Ним виявився раніше засуджений односелець дівчинки.Про це йдеться у випуску ТСН. Підозрюваний – сусід Марійки, знайомий її батька і матері. Він одним із перших потрапив під підозру, бо був раніше засуджений.Жив сам. Його квартиру і підсобні приміщення під час пошуків перевіряли, але дівчинки там не було. Зараз з’ясовують, де він переховував тіло. Його причетність до злочину довела молекулярно-генетична експертиза. Сьогодні про це розповіли на брифінгу у поліції."Порівняли мікрооб’єкти і ДНК, які були виявлені на речових доказах, виявлених під час огляду місця події і трупу. Як вже було сказано, труп був упакований у мішок полімерний, замотаний мотузкою, поясом. Саме на цих речах було встановлено ДНК невстановленої особи чоловічої статі. І в подальшому, коли ми порівняли за допомогою експертних досліджень, відібраних від кола осіб, які потрапили під підозру, то чітко дало співпадіння стосовно цієї особи", - розповів начальник слідчого управління ГУНП у Херсонській областіНачальник ГУНП у Херсонській області Олександр Проскудін додав, що 62-річний місцевий житель раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи."Востаннє звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році", - повідомив Проскудін.

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