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Стали відомі нові подробиці про затриманого у вбивстві 7-річної дівчинки з Херсонщини

Стали відомі нові подробиці про затриманого у вбивстві 7-річної дівчинки з Херсонщини
У поліції Херсонської області оприлюднили докази, згідно з якими затримали 62-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової. Ним виявився раніше засуджений односелець дівчинки.

Про це йдеться у випуску ТСН.

Підозрюваний – сусід Марійки, знайомий її батька і матері. Він одним із перших потрапив під підозру, бо був раніше засуджений.

Жив сам. Його квартиру і підсобні приміщення під час пошуків перевіряли, але дівчинки там не було. Зараз з’ясовують, де він переховував тіло. Його причетність до злочину довела молекулярно-генетична експертиза. Сьогодні про це розповіли на брифінгу у поліції.

"Порівняли мікрооб’єкти і ДНК, які були виявлені на речових доказах, виявлених під час огляду місця події і трупу. Як вже було сказано, труп був упакований у мішок полімерний, замотаний мотузкою, поясом. Саме на цих речах було встановлено ДНК невстановленої особи чоловічої статі. І в подальшому, коли ми порівняли за допомогою експертних досліджень, відібраних від кола осіб, які потрапили під підозру, то чітко дало співпадіння стосовно цієї особи", - розповів начальник слідчого управління ГУНП у Херсонській області Микола Вербицький.

Начальник ГУНП у Херсонській області Олександр Проскудін додав, що 62-річний місцевий житель раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи.

"Востаннє звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році", - повідомив Проскудін.

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Теги: Херсонщина, вбивство, Марія Борисово
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