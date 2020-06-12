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Які статки нажили заступники головного поліцейського Волині

Які статки нажили заступники головного поліцейського Волині
Оприлюднили декларації двох заступників начальника ГУНП у Волинській області Сергія Козака та Михайла Сороки.

Так, Сергій Козак володіє землею у Шацькому районі на 0,1177 га, земельною ділянкою площею 0,1 га у Рожищенському районі. Живе заступник головного поліцейського області разом із сім'єю в службовій квартирі на 74 кв. м у Луцьку.

За рік на посаді Сергій Козак заробив 511 864 гривні (більше 42 тисяч у місяць), отримав 1390 гривень одноразової виплати як учаснику бойових дій, 2900 гривень відшкодувань на лікування, 4762 гривні соціальної пільги за оплату комунальних послуг. Його дружина Марина у 2020 році заробила 172 499 гривень в ГУНП та отримала 2000 гривень допомоги на лікування.

Разом із дружиною Сергій Козак має 12 700 доларів та 60 000 гривень готівкою, тобто разом приблизно 411 790 гривень. Окремо Марина тримає ще 2500 євро готівки.

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Ще один заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока має землю на 0,1 га у Житомирській області, житловий будинок у Луцьку, а також орендує квартиру на 46,5 кв. м. Його дружина Ольга володіє землею на 0,25 га, 0,1633 га у Житомирській області.

Михайло Сорока заробив у 2020 році 75 354 гривні у ГУНП у Житомирській області та 400 375 гривень - у поліції Волині. Готівкою заступник очільника поліції у Волинській області тримає 600 000 гривень.

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Теги: декларація, Михайло Сорока, Сергій Козак, ГУНП, поліція
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