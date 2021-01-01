На перший домашній матч «Волині» безкоштовно впускатимуть вболівальників

На перший домашній матч луцької «Волині» вболівальники «хрестоносців» зможуть побувати на стадіоні.Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.19 березня луцька команда проведе першу офіційну домашню гру року проти «ВПК-Агро» з Магдалинівки. Матч відбудеться у Луцьку на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.Епідемічна ситуація дозволяє "Волині" провести цю гру з присутністю глядачів на трибунах (не більше 50% місткості стадіону) - звісно ж, за умови дотримання усіх необхідних вимог. Вхід на перший домашній матч року буде вільним."Тож – запрошуємо наших уболівальників та усіх, хто скучив за живим футболом, підтримати рідну команду! Гучні трибуни домашнього стадіону дуже допоможуть нашим футболістам у нелегких баталіях чемпіонату України", - йдеться у повідомленні на сайті.