Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО

В Ужгороді завершився чемпіонат України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат, який тривав протягом 8-14 березня 2021 року. У змаганнях взяли участь 276 боксерок із різних регіонів України. Команда Волині у скарбничку області здобула 8 медалей різного ґатунку.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Чемпіонкою стала вихованка Любомильської ДЮСШу ваговій категорії 75 кг. Тренує переможницюСрібними призерками стали:у ваговій категорії 46 кг та Ірина Боярин у ваговій категорії 60 кг з міста Володимир-Волинський. Тренує спортсменоку ваговій категорії 60 кг тау ваговій категорії 80 кг з Горохівського району. Тренер –Бронзові місця посіли:у ваговій категорії 57 кг з міста Володимир-Волинський та Анна Федорець у ваговій категорії 44 кг з Володимир-Волинського району. Тренує боксерок Семко Юлія.у ваговій категорії 70 кг з с. Заболоття Ратнівського району. Тренує спортсменку