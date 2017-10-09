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Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО

Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО
В Ужгороді завершився чемпіонат України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат, який тривав протягом 8-14 березня 2021 року. У змаганнях взяли участь 276 боксерок із різних регіонів України. Команда Волині у скарбничку області здобула 8 медалей різного ґатунку.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Чемпіонкою стала вихованка Любомильської ДЮСШ Саранюк Анастасія у ваговій категорії 75 кг. Тренує переможницю Бєлих Юрій.

Срібними призерками стали:
Христина Шестухіна у ваговій категорії 46 кг та Ірина Боярин у ваговій категорії 60 кг з міста Володимир-Волинський. Тренує спортсменок Семко Юлія;
Вікторія Захарчук у ваговій категорії 60 кг та Наталія Годик у ваговій категорії 80 кг з Горохівського району. Тренер – Артіков Набіджан.

Бронзові місця посіли:
Яна Яковлева у ваговій категорії 57 кг з міста Володимир-Волинський та Анна Федорець у ваговій категорії 44 кг з Володимир-Волинського району. Тренує боксерок Семко Юлія.
Ангеліна Хавень у ваговій категорії 70 кг з с. Заболоття Ратнівського району. Тренує спортсменку Куць Дмитро.

Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО
Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО
Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО


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Теги: бокс, чемпіонат, волиняни
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