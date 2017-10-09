Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО
Сьогодні, 15:47
В Ужгороді завершився чемпіонат України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат, який тривав протягом 8-14 березня 2021 року. У змаганнях взяли участь 276 боксерок із різних регіонів України. Команда Волині у скарбничку області здобула 8 медалей різного ґатунку.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонкою стала вихованка Любомильської ДЮСШ Саранюк Анастасія у ваговій категорії 75 кг. Тренує переможницю Бєлих Юрій.
Срібними призерками стали:
Христина Шестухіна у ваговій категорії 46 кг та Ірина Боярин у ваговій категорії 60 кг з міста Володимир-Волинський. Тренує спортсменок Семко Юлія;
Вікторія Захарчук у ваговій категорії 60 кг та Наталія Годик у ваговій категорії 80 кг з Горохівського району. Тренер – Артіков Набіджан.
Бронзові місця посіли:
Яна Яковлева у ваговій категорії 57 кг з міста Володимир-Волинський та Анна Федорець у ваговій категорії 44 кг з Володимир-Волинського району. Тренує боксерок Семко Юлія.
Ангеліна Хавень у ваговій категорії 70 кг з с. Заболоття Ратнівського району. Тренує спортсменку Куць Дмитро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонкою стала вихованка Любомильської ДЮСШ Саранюк Анастасія у ваговій категорії 75 кг. Тренує переможницю Бєлих Юрій.
Срібними призерками стали:
Христина Шестухіна у ваговій категорії 46 кг та Ірина Боярин у ваговій категорії 60 кг з міста Володимир-Волинський. Тренує спортсменок Семко Юлія;
Вікторія Захарчук у ваговій категорії 60 кг та Наталія Годик у ваговій категорії 80 кг з Горохівського району. Тренер – Артіков Набіджан.
Бронзові місця посіли:
Яна Яковлева у ваговій категорії 57 кг з міста Володимир-Волинський та Анна Федорець у ваговій категорії 44 кг з Володимир-Волинського району. Тренує боксерок Семко Юлія.
Ангеліна Хавень у ваговій категорії 70 кг з с. Заболоття Ратнівського району. Тренує спортсменку Куць Дмитро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Могла втратити пам'ять: на Волині розшукують жінку
Сьогодні, 16:13
Які статки нажили заступники головного поліцейського Волині
Сьогодні, 15:50
Волинянки здобули низку медалей на чемпіонаті України з боксу. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Стали відомі нові подробиці про затриманого у вбивстві 7-річної дівчинки з Херсонщини
Сьогодні, 15:30
У Луцьку затримали 30-річного чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 15:03