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Волинського нападника викликали до юнацької збірної України

Волинського нападника викликали до юнацької збірної України
Гравця футбольного клубу «Волинь-2» викликали до лав юнацької збірної України U-18.

Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

Нападника «Волині-2» Дениса Теслюка викликали на тренувальний збір юнацької збірної України U-18. Збір команди Олександра Петракова запланований у Києві з 22 по 30 березня, також на ньому заплановані дві контрольні гри.

Загалом, юнацька збірна України готується до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-19), що відбуватиметься у Польщі з 6 по 12 жовтня.

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Теги: Волинь, футбол, збірна
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