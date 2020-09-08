Волинського нападника викликали до юнацької збірної України





Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.



Нападника «Волині-2» Дениса Теслюка викликали на тренувальний збір юнацької збірної України U-18. Збір команди Олександра Петракова запланований у Києві з 22 по 30 березня, також на ньому заплановані дві контрольні гри.



Загалом, юнацька збірна України готується до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-19), що відбуватиметься у Польщі з 6 по 12 жовтня.

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