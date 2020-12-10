Могла втратити пам'ять: на Волині розшукують жінку. ОНОВЛЕНО

У Володимирі розшукують, яка зникла сьогодні, 15 березня, вранці.Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".Жінка була одягнута в безформенну шапку сіро-рожеву, сірого кольору плащ-плаття із бежевими вставками.Зазначають, жінка могла втратити пам'ять. Маршрут руху зранку був від вулиці Ковельської, 100 до центру, можливо, по вулиці Луцькій."Хто впізнав чи бачив, терміново зв'яжіться із адміністраторами групи чи телефонуйте наабо", - йдеться у повідомленні.ОНОВЛЕНОСтаном на 15 березня 17:20 волинянку розшукали. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.