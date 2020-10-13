На Рівненській у Луцьку автомобіль в'їхав у вітрину магазину. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
Учора, 14 березня, вранці водій на автівці Citroen в'їхав у вітрину магазину.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.
Заявник, що звернувся у патрульну поліцію, повідомив про ДТП на вулиці Рівненській. За його словами, її вчинив водій, який, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні прибули на місце події та встановили, що водій Citroen Jumpy, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безпечності маневру та здійснив зіткнення з перешкодою, а саме вітриною магазину.
Під час спілкування із керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.
Тож патрульні склали на винуватця адміністративні матеріали за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна) та частиною 4 статті 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю) КУпАП.
Санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 20 400 гривень та позбавленням права керування на строк три роки.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.
Заявник, що звернувся у патрульну поліцію, повідомив про ДТП на вулиці Рівненській. За його словами, її вчинив водій, який, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні прибули на місце події та встановили, що водій Citroen Jumpy, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безпечності маневру та здійснив зіткнення з перешкодою, а саме вітриною магазину.
Під час спілкування із керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.
Тож патрульні склали на винуватця адміністративні матеріали за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна) та частиною 4 статті 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю) КУпАП.
Санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 20 400 гривень та позбавленням права керування на строк три роки.
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Коментарі 1
Тобто з собою возиш пляшечку,коли спинили,ти булькнув і кажеш що я вживав після того як мене зупинили.Класну статтю собі чиновники в законі прописали.
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