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Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО

Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Завершили реконструкцію приймального відділення КП «Любомльське територіальне медичне об’єднання».

Про це повідомляє пресслужба управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Там капітально відремонтували та реконструювали понад 600 квадратних метрів площі на загальну суму 6,2 млн грн.

Окрім цього, оновлене приймальне відділення уже має комп’ютерний томограф, придбаний за кошти держбюджету.

Як і в інших приймальних виділеннях, які будуються на Волині в рамках загальнонаціональної програми «Велике будівництво», Любомльське приймальне відділення матиме спеціальний заїзд для карет швидкої допомоги, бокси для осіб з ознаками інфекційних захворювань.

Лікарі зможуть швидко та якісно надавати першу медичну допомогу, оцінити стан пацієнта, діагностувати захворювання.

Загалом оновлене приймальне відділення має усі необхідні блоки, відділення та кабінети. Також облаштовані приміщення з ліжками тимчасового перебування пацієнтів та лабораторія термінових аналізів.

Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО
Показали, як змінилося після реконструкції приймальне відділення лікарні у Любомлі. ФОТО


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Теги: приймальне віддідення, реконструкція, любомльська лікарня
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