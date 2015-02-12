За лютий жителі Луцького району отримають понад 3 мільйони «лікарняних»

Жителі Луцького району здали до Луцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 3,26 мільйона гривень.Про це повідомляють на сайті Горохівської міської ради, посилаючись на інформацію відділення.За оперативними підсумками лютого 2021 року працівники Луцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області прийняли на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 3,26 млн гривень проти 2,56 млн гривень у лютому 2020 року.Зростання видатків склало 27,3%.Загалом кількість осіб, які звернулись за компенсацією втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, склала за цей період 1,2 тис. працівників проти 1,15 тис. у лютому 2020 року. Це на 50 осіб, або 4,35% більше.Нагадаємо, динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності спостерігається Фондом з осені минулого року та пов’язана із розповсюдженням коронавірусної хвороби. Крім того, на розмір видатків за лікарняними листками впливає зростання розміру середньої заробітної плати по країні.