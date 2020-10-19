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У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО

У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО
На Волині завершили реконструювати ще одне приймальне відділення невідкладної допомоги.

Зокрема, приймальне відділення Ратнівської центральної районної лікарні готове до надання необхідної допомоги пацієнтам, - інформує Волинська ОДА.

Загальна кошторисна вартість проєкту становить 11,5 млн гривень. Фінансування робіт відбулося за кошти субвенції на приймальні відділення та співфінансування із місцевих бюджетів.

Оновлене приймальне відділення забезпечили сучасним обладнанням та створили всі умови для людей з особливими потребами. В рамках програми «EMERGENCY 2020» передбачили стандартне облаштування приймальних відділень екстреної допомоги з однаковим оформленням, зонуванням та обладнанням на всій території країни.

Відтак, у відремонтованому об’єкті функціонують кабінети ендоскопії, функціональної та ультразвукової діагностики, оглядові, пункти прийому громадян та відділення, які необхідні для якісної діагностики пацієнтів. Також у приймальному відділенні забезпечили заїзд для карети швидкої допомоги.

У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО
У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО
У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО
У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО
У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО

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Теги: лікарня, Ратне
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