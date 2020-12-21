Волинська студентка перемогла на чемпіонаті України з тхеквондо
Сьогодні, 08:35
Студентки Волинського національного університету імені Лесі Українки стали призерками Чемпіонату України з тхекондо серед спортсменів із ураженнями опорно-рухового апарату.
Про це йдеться на сайті вишу.
Студентки факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Анастасія Білокурець і Тетяна Тарасюк представили команду Волині на чемпіонаті України з тхеквондо серед спортсменів із ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання відбувалися упродовж з 28 лютого по 4 березня у місті Чернігові на базі стадіону «Хімік».
За результатами нелегкої боротьби студентка І курсу (ФКіС-1.1) Анастасія Білокурець зайняла І місце пумсе та ІІ місце керугі. У медальному підсумку Волинська область – на 3-й сходинці.
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Про це йдеться на сайті вишу.
Студентки факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Анастасія Білокурець і Тетяна Тарасюк представили команду Волині на чемпіонаті України з тхеквондо серед спортсменів із ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання відбувалися упродовж з 28 лютого по 4 березня у місті Чернігові на базі стадіону «Хімік».
За результатами нелегкої боротьби студентка І курсу (ФКіС-1.1) Анастасія Білокурець зайняла І місце пумсе та ІІ місце керугі. У медальному підсумку Волинська область – на 3-й сходинці.
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