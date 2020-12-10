На Волині розшукали безвісти зниклу жінку

Лідії Пилипівни, яка зникла сьогодні, 15 березня, вранці.



Про це



Нагадаємо, у Володимирі розшукували жінку, яка має проблеми із пам'яттю. Маршрут руху зранку був від вулиці Ковельської, 100 до центру, можливо, по вулиці Луцькій.



Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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