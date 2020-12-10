На Волині розшукали безвісти зниклу жінку
Сьогодні, 17:21
На Волині встановили місцезнаходження пенсіонерки Лідії Пилипівни, яка зникла сьогодні, 15 березня, вранці.
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".
Нагадаємо, у Володимирі розшукували жінку, яка має проблеми із пам'яттю. Маршрут руху зранку був від вулиці Ковельської, 100 до центру, можливо, по вулиці Луцькій.
Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".
Нагадаємо, у Володимирі розшукували жінку, яка має проблеми із пам'яттю. Маршрут руху зранку був від вулиці Ковельської, 100 до центру, можливо, по вулиці Луцькій.
Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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