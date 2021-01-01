Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 16 березня, очікується хмарна погода. Дощ зі снігом. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.
У Луцьку завтра, 16 березня, також прогнозують хмарну погоду. Дощ зі снігом. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.
У Луцьку завтра, 16 березня, також прогнозують хмарну погоду. Дощ зі снігом. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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