Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.



У Луцьку завтра, 16 березня, також прогнозують хмарну погоду. Дощ зі снігом. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.

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