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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 березня
У Волинській області завтра, 16 березня, очікується хмарна погода. Дощ зі снігом. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.

У Луцьку завтра, 16 березня, також прогнозують хмарну погоду. Дощ зі снігом. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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