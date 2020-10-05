Акційна ціна на 3-кімнатні квартири у змурованому будинку ЖК «Супернова»*

ЖК “Супернова”. Залишилося кілька пропозицій у першому під’їзді “великого” будинку, який уже змуровано.



Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість відтермінування виплат,



3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:

- Зручне розташування кімнат.

- Оптимальна площа.

- Роздільний санвузол.

- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.

- Квартири - теплі, затишні і світлі.

- Подвійна краса краєвидів.







Акційні квартири розташовані в "великому" будинку на кілька під'їздів, будувати який почали наприкінці 2019 року. На сьогодні в цьому будинку уже завершили мурувати 1-ий під’їзд і активно ведуться роботи ще в 4-х.



Як змінюється "Супернова", можна переглянути у черговому відеозвіті “Погляд із Луцького замку”.







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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