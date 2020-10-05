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Акційна ціна на 3-кімнатні квартири у змурованому будинку ЖК «Супернова»*

Акційна ціна на 3-кімнатні квартири у змурованому будинку ЖК «Супернова»*
Особливі умови - знижена ціна та мінімальний перший внесок 10% - діють на 3-кімнатні квартири у ЖК “Супернова”. Залишилося кілька пропозицій у першому під’їзді “великого” будинку, який уже змуровано.

Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість відтермінування виплат, йдеться на сайті Будівельної компанії.

3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:
- Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів.

Акційна ціна на 3-кімнатні квартири у змурованому будинку ЖК «Супернова»*
Акційна ціна на 3-кімнатні квартири у змурованому будинку ЖК «Супернова»*


Акційні квартири розташовані в "великому" будинку на кілька під'їздів, будувати який почали наприкінці 2019 року. На сьогодні в цьому будинку уже завершили мурувати 1-ий під’їзд і активно ведуться роботи ще в 4-х.

Як змінюється "Супернова", можна переглянути у черговому відеозвіті “Погляд із Луцького замку”.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, акція, будівельна компанія
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