Людей в квартирі врятували лише стіни: деталі розриву гранати у луцькій багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Людей, які перебували у квартирі багатоповерхівки на вулиці Грушевського, під час вибуху гранати, врятували від загибелі лише стіни.
Про це Суспільному розповів вибухотехнік Ігор Заболотний, який виїздив на місце події.
Зі слів начальника відділу вибухотехнічної служби, у кімнаті де стався вибух і загинув 41-річний чоловік, вибухотехніки знайшли металеві уламки від корпусу оборонної ручної осколкової гранати Ф-1.
"Заряд вибухової речовини 50-56 грамів тротилу. Суцільне ураження осколками до 25 метрів, а розліт осколків – 100 метрів", – каже Ігор Заболотний. Граната вибухнула на кухні. В сусідній кімнаті були 62-річний батько загиблого, співмешканка та товариш. Усі осколки лишилися у стінах, деякі повибивали шибки.
Вибухотехнік каже: більше ніякої зброї у квартирі загиблого не виявили. Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла: правоохоронці чи не щодня виявляють зброю, яка незаконно зберігається у громадян.
За перші два місяці цього року поліцейські відкрили 39 кримінальних проваджень за фактом незаконного зберігання зброї та вилучили у волинян 3 гранати та 812 набоїв.
Нагадаємо, у Луцьку в багатоповерхівці на вулиці Грушевського від вибуху гранати загинув 41-річний чоловік. Трапилося це у ніч на 14 березня. Поліцейські розпочали два кримінальні провадження – за фактом "незаконного зберігання боєприпасів" і за фактом "нещасного випадку".
Протягом 2020 року відкрили 170 кримінальних проваджень за незаконне зберігання зброї. 150 особам повідомили про підозру. Зокрема, за минулий рік вилучили 4 одиниці автоматичної зброї, 52 гранати, 36 одиниць нарізної зброї. Майже 7 тисяч набоїв, понад 7 кг. вибухових речовин. Такі дані Суспільному повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
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Про це Суспільному розповів вибухотехнік Ігор Заболотний, який виїздив на місце події.
Зі слів начальника відділу вибухотехнічної служби, у кімнаті де стався вибух і загинув 41-річний чоловік, вибухотехніки знайшли металеві уламки від корпусу оборонної ручної осколкової гранати Ф-1.
"Заряд вибухової речовини 50-56 грамів тротилу. Суцільне ураження осколками до 25 метрів, а розліт осколків – 100 метрів", – каже Ігор Заболотний. Граната вибухнула на кухні. В сусідній кімнаті були 62-річний батько загиблого, співмешканка та товариш. Усі осколки лишилися у стінах, деякі повибивали шибки.
Вибухотехнік каже: більше ніякої зброї у квартирі загиблого не виявили. Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла: правоохоронці чи не щодня виявляють зброю, яка незаконно зберігається у громадян.
За перші два місяці цього року поліцейські відкрили 39 кримінальних проваджень за фактом незаконного зберігання зброї та вилучили у волинян 3 гранати та 812 набоїв.
Нагадаємо, у Луцьку в багатоповерхівці на вулиці Грушевського від вибуху гранати загинув 41-річний чоловік. Трапилося це у ніч на 14 березня. Поліцейські розпочали два кримінальні провадження – за фактом "незаконного зберігання боєприпасів" і за фактом "нещасного випадку".
Протягом 2020 року відкрили 170 кримінальних проваджень за незаконне зберігання зброї. 150 особам повідомили про підозру. Зокрема, за минулий рік вилучили 4 одиниці автоматичної зброї, 52 гранати, 36 одиниць нарізної зброї. Майже 7 тисяч набоїв, понад 7 кг. вибухових речовин. Такі дані Суспільному повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
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