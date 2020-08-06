Людей в квартирі врятували лише стіни: деталі розриву гранати у луцькій багатоповерхівці. ВІДЕО





Про це Ігор Заболотний, який виїздив на місце події.



Зі слів начальника відділу вибухотехнічної служби, у кімнаті де стався вибух і загинув 41-річний чоловік, вибухотехніки знайшли металеві уламки від корпусу оборонної ручної осколкової гранати Ф-1.



"Заряд вибухової речовини 50-56 грамів тротилу. Суцільне ураження осколками до 25 метрів, а розліт осколків – 100 метрів", – каже Ігор Заболотний. Граната вибухнула на кухні. В сусідній кімнаті були 62-річний батько загиблого, співмешканка та товариш. Усі осколки лишилися у стінах, деякі повибивали шибки.



Вибухотехнік каже: більше ніякої зброї у квартирі загиблого не виявили. Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла: правоохоронці чи не щодня виявляють зброю, яка незаконно зберігається у громадян.



За перші два місяці цього року поліцейські відкрили 39 кримінальних проваджень за фактом незаконного зберігання зброї та вилучили у волинян 3 гранати та 812 набоїв.



Нагадаємо, у Луцьку в багатоповерхівці на вулиці Грушевського від вибуху гранати загинув 41-річний чоловік. Трапилося це у ніч на 14 березня. Поліцейські розпочали два кримінальні провадження – за фактом "незаконного зберігання боєприпасів" і за фактом "нещасного випадку".



Протягом 2020 року відкрили 170 кримінальних проваджень за незаконне зберігання зброї. 150 особам повідомили про підозру. Зокрема, за минулий рік вилучили 4 одиниці автоматичної зброї, 52 гранати, 36 одиниць нарізної зброї. Майже 7 тисяч набоїв, понад 7 кг. вибухових речовин. Такі дані Суспільному повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людей, які перебували у квартирі багатоповерхівки на вулиці Грушевського, під час вибуху гранати, врятували від загибелі лише стіни.Про це Суспільному розповів вибухотехнік, який виїздив на місце події.Зі слів начальника відділу вибухотехнічної служби, у кімнаті де стався вибух і загинув 41-річний чоловік, вибухотехніки знайшли металеві уламки від корпусу оборонної ручної осколкової гранати Ф-1."Заряд вибухової речовини 50-56 грамів тротилу. Суцільне ураження осколками до 25 метрів, а розліт осколків – 100 метрів", – каже Ігор Заболотний. Граната вибухнула на кухні. В сусідній кімнаті були 62-річний батько загиблого, співмешканка та товариш. Усі осколки лишилися у стінах, деякі повибивали шибки.Вибухотехнік каже: більше ніякої зброї у квартирі загиблого не виявили. Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла: правоохоронці чи не щодня виявляють зброю, яка незаконно зберігається у громадян.За перші два місяці цього року поліцейські відкрили 39 кримінальних проваджень за фактом незаконного зберігання зброї та вилучили у волинян 3 гранати та 812 набоїв.Нагадаємо, у Луцьку в багатоповерхівці на вулиці Грушевського від вибуху гранати загинув 41-річний чоловік. Трапилося це у ніч на 14 березня. Поліцейські розпочали два кримінальні провадження – за фактом "незаконного зберігання боєприпасів" і за фактом "нещасного випадку".Протягом 2020 року відкрили 170 кримінальних проваджень за незаконне зберігання зброї. 150 особам повідомили про підозру. Зокрема, за минулий рік вилучили 4 одиниці автоматичної зброї, 52 гранати, 36 одиниць нарізної зброї. Майже 7 тисяч набоїв, понад 7 кг. вибухових речовин. Такі дані Суспільному повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

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