У МОН рекомендують школам і вишам продовжити канікули і впровадити дистанційне навчання





Про це повідомляєСергія Шкарлета.



Він зазначив, що МОН радить продовжити за потреби канікули в школах і, у разі запровадження "жовтого" чи "помаранчевого" рівня небезпеки, "переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти".



"Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - відзначив міністр.



Шкарлет також нагадав, що студентам та школярам заборонили:



- відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш ніж 50% здобувачів та персоналу закладу;



- проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).



Окрім того, у регіонах, де встановили "червоний" рівень епідемічної небезпеки заборонено відвідувати заклади освіти, окрім дошкільних, спеціальних та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам продовжити канікули та перевести учнів та студентів на дистанційне навчання.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на міністра освітиВін зазначив, що МОН радить продовжити за потреби канікули в школах і, у разі запровадження "жовтого" чи "помаранчевого" рівня небезпеки, "переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти"."Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - відзначив міністр.Шкарлет також нагадав, що студентам та школярам заборонили:- відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш ніж 50% здобувачів та персоналу закладу;- проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).Окрім того, у регіонах, де встановили "червоний" рівень епідемічної небезпеки заборонено відвідувати заклади освіти, окрім дошкільних, спеціальних та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію