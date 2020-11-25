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У МОН рекомендують школам і вишам продовжити канікули і впровадити дистанційне навчання

У МОН рекомендують школам і вишам продовжити канікули і впровадити дистанційне навчання
Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам продовжити канікули та перевести учнів та студентів на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на міністра освіти Сергія Шкарлета.

Він зазначив, що МОН радить продовжити за потреби канікули в школах і, у разі запровадження "жовтого" чи "помаранчевого" рівня небезпеки, "переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти".

"Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - відзначив міністр.

Шкарлет також нагадав, що студентам та школярам заборонили:

- відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш ніж 50% здобувачів та персоналу закладу;

- проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

Окрім того, у регіонах, де встановили "червоний" рівень епідемічної небезпеки заборонено відвідувати заклади освіти, окрім дошкільних, спеціальних та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

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Теги: освіта, МОН
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