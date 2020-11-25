Україна не зіграє березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Львові





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У збірній України прокоментували ймовірне перенесення березневих матчів кваліфікації ЧС-2022 зі Львова



Поєдинки відбору до ЧС-2022, які заплановані на 28-ме та 31 березня, відбудуться у Києві на НСК Олімпійський. Таке перенесення пов'язане зі складною епідеміологічною ситуацією на Заході України.



Нагадаємо, перша зустріч в рамках кваліфікації на майбутній Мундіаль для підопічних Шевченка запланована на виїзді проти Франції 24 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. УАФ відмовилась від проведення матчів національної команди проти Фінляндії та Казахстану на Арені Львів.Про це повідомляє Футбол24 , посилаючись на Telegram-канал "Тайны Футбола".У збірній України прокоментували ймовірне перенесення березневих матчів кваліфікації ЧС-2022 зі ЛьвоваПоєдинки відбору до ЧС-2022, які заплановані на 28-ме та 31 березня, відбудуться у Києві на НСК Олімпійський. Таке перенесення пов'язане зі складною епідеміологічною ситуацією на Заході України.Нагадаємо, перша зустріч в рамках кваліфікації на майбутній Мундіаль для підопічних Шевченка запланована на виїзді проти Франції 24 березня.

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