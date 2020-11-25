Україна не зіграє березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Львові
Сьогодні, 00:15
УАФ відмовилась від проведення матчів національної команди проти Фінляндії та Казахстану на Арені Львів.
Про це повідомляє Футбол24, посилаючись на Telegram-канал "Тайны Футбола".
У збірній України прокоментували ймовірне перенесення березневих матчів кваліфікації ЧС-2022 зі Львова
Поєдинки відбору до ЧС-2022, які заплановані на 28-ме та 31 березня, відбудуться у Києві на НСК Олімпійський. Таке перенесення пов'язане зі складною епідеміологічною ситуацією на Заході України.
Нагадаємо, перша зустріч в рамках кваліфікації на майбутній Мундіаль для підопічних Шевченка запланована на виїзді проти Франції 24 березня.
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Про це повідомляє Футбол24, посилаючись на Telegram-канал "Тайны Футбола".
У збірній України прокоментували ймовірне перенесення березневих матчів кваліфікації ЧС-2022 зі Львова
Поєдинки відбору до ЧС-2022, які заплановані на 28-ме та 31 березня, відбудуться у Києві на НСК Олімпійський. Таке перенесення пов'язане зі складною епідеміологічною ситуацією на Заході України.
Нагадаємо, перша зустріч в рамках кваліфікації на майбутній Мундіаль для підопічних Шевченка запланована на виїзді проти Франції 24 березня.
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