Головний санлікар захворів на коронавірус за два тижні після вакцинації
Сьогодні, 21:54
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield.
Він пояснив на своїй сторінці у Facebook, що занедужав у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований, - пише Главком, посилаючись на сторінку Віктора Ляшка у соцмережах.
Також Ляшко зазначив, що не потрібно через цей випадок розганяти зраду. «Отримав позитивний ПЛР на Covid-19. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи», – написав Ляшко.
За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 % з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.
Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.
Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.
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Він пояснив на своїй сторінці у Facebook, що занедужав у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований, - пише Главком, посилаючись на сторінку Віктора Ляшка у соцмережах.
Також Ляшко зазначив, що не потрібно через цей випадок розганяти зраду. «Отримав позитивний ПЛР на Covid-19. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи», – написав Ляшко.
За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 % з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.
Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.
Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.
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