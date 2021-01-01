вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Головний санлікар захворів на коронавірус за два тижні після вакцинації

Головний санлікар захворів на коронавірус за два тижні після вакцинації
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield.

Він пояснив на своїй сторінці у Facebook, що занедужав у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований, - пише Главком, посилаючись на сторінку Віктора Ляшка у соцмережах.

Також Ляшко зазначив, що не потрібно через цей випадок розганяти зраду. «Отримав позитивний ПЛР на Covid-19. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи», – написав Ляшко.

За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 % з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Віктор Ляшко, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
129 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:22
Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу
Сьогодні, 09:10
В Україні за минулу добу – майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:57
150 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
14 березень, 10:42
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті через коронавірус закриють садочок
Сьогодні, 22:21
Головний санлікар захворів на коронавірус за два тижні після вакцинації
Сьогодні, 21:54
Людей в квартирі врятували лише стіни: деталі розриву гранати у луцькій багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
На перший домашній матч «Волині» безкоштовно впускатимуть вболівальників
Сьогодні, 20:35
На Волині «кинули» чоловіка, який хотів продати телефон
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
В Україні – найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 з початку грудня В Україні – найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 з початку грудня
05 березень, 08:52
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
16 лютий, 08:41
Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19 Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19
12 лютий, 10:00
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
09 лютий, 08:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті через коронавірус закриють садочок
Сьогодні, 22:21
 0
Головний санлікар захворів на коронавірус за два тижні після вакцинації
Сьогодні, 21:54
 0
Людей в квартирі врятували лише стіни: деталі розриву гранати у луцькій багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
На перший домашній матч «Волині» безкоштовно впускатимуть вболівальників
Сьогодні, 20:35
 0
На Волині «кинули» чоловіка, який хотів продати телефон
Сьогодні, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8