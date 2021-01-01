Головний санлікар захворів на коронавірус за два тижні після вакцинації

Віктор Ляшко захворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield.



Він пояснив на своїй сторінці у Facebook, що занедужав у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований, - пише



Також Ляшко зазначив, що не потрібно через цей випадок розганяти зраду. «Отримав позитивний ПЛР на Covid-19. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи», – написав Ляшко.



За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 % з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.



Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.



Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний санітарний лікарзахворів на Covid-19 на 13 день після щеплення вакциною Covishield.Він пояснив на своїй сторінці у Facebook, що занедужав у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований, - пише Главком , посилаючись на сторінку Віктора Ляшка у соцмережах.Також Ляшко зазначив, що не потрібно через цей випадок розганяти зраду. «Отримав позитивний ПЛР на Covid-19. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи», – написав Ляшко.За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 % з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію