В Україні хочуть запровадити новий вид пенсій





Відповідний законопроект №3 002 запропонував Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, - повідомляє



Офіційний портал ВР повідомляє, що нардепи погодилися із цією ініціативою, але не дійшли згоди з приводу того, якою має бути ця пенсія – довічною чи одноразовою.



Заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк зазначив, що зміни в чинному законодавстві допоможуть відзначити тих осіб, які за роки незалежності України зробили вагомий особистий внесок у різних сферах життя та мають заслуги перед українським народом.



22 лютого Кабмін ухвалив постанову №127, згідно з якою, виплату пенсіонерам старше 75 років по 400 грн перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.



Також уряд з 1 березня скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати розглянуть законопроект про запровадження пенсій за особливі заслуги для громадян, які були відзначені грамотою Верховної Ради України або почесною грамотою Верховної Ради України.Відповідний законопроект №3 002 запропонував Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, - повідомляє Факти ІСТV. Офіційний портал ВР повідомляє, що нардепи погодилися із цією ініціативою, але не дійшли згоди з приводу того, якою має бути ця пенсія – довічною чи одноразовою.Заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк зазначив, що зміни в чинному законодавстві допоможуть відзначити тих осіб, які за роки незалежності України зробили вагомий особистий внесок у різних сферах життя та мають заслуги перед українським народом.22 лютого Кабмін ухвалив постанову №127, згідно з якою, виплату пенсіонерам старше 75 років по 400 грн перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.Також уряд з 1 березня скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт.

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