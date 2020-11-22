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В Україні хочуть запровадити новий вид пенсій

В Україні хочуть запровадити новий вид пенсій
Народні депутати розглянуть законопроект про запровадження пенсій за особливі заслуги для громадян, які були відзначені грамотою Верховної Ради України або почесною грамотою Верховної Ради України.

Відповідний законопроект №3 002 запропонував Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, - повідомляє Факти ІСТV.

Офіційний портал ВР повідомляє, що нардепи погодилися із цією ініціативою, але не дійшли згоди з приводу того, якою має бути ця пенсія – довічною чи одноразовою.

Заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк зазначив, що зміни в чинному законодавстві допоможуть відзначити тих осіб, які за роки незалежності України зробили вагомий особистий внесок у різних сферах життя та мають заслуги перед українським народом.

22 лютого Кабмін ухвалив постанову №127, згідно з якою, виплату пенсіонерам старше 75 років по 400 грн перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Також уряд з 1 березня скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт.

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Теги: пенсія, Україна
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