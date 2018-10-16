Міненерго виділило гроші на шахту №10 «Нововолинська»





Про це йдеться в повідомленні Міненерго, передають



"Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема з виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств", — йдеться в ньому.



Зокрема були підписані накази:



- на виплату зарплат шахтарям (понад 3 млрд гривень у 2021 році, включно з фінансуванням роботи на шахті №10 "Нововолинська"),



- на фінансування шахт, які перебувають в стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд гривень),



- на фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн гривень),



- на фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн гривень)



- на фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міністерстві енергетики схвалили виділення 3 млрд гривень на зарплати шахтарям у 2021 році.Про це йдеться в повідомленні Міненерго, передають Українські Новини. "Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема з виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств", — йдеться в ньому.Зокрема були підписані накази:- на виплату зарплат шахтарям (понад 3 млрд гривень у 2021 році, включно з фінансуванням роботи на шахті №10 "Нововолинська"),- на фінансування шахт, які перебувають в стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд гривень),- на фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн гривень),- на фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн гривень)- на фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн гривень).

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