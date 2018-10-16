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Міненерго виділило гроші на шахту №10 «Нововолинська»

Міненерго виділило гроші на шахту №10 «Нововолинська»
У міністерстві енергетики схвалили виділення 3 млрд гривень на зарплати шахтарям у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго, передають Українські Новини.

"Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема з виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств", — йдеться в ньому.

Зокрема були підписані накази:

- на виплату зарплат шахтарям (понад 3 млрд гривень у 2021 році, включно з фінансуванням роботи на шахті №10 "Нововолинська"),

- на фінансування шахт, які перебувають в стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд гривень),

- на фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн гривень),

- на фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн гривень)

- на фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн гривень).

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Теги: гроші, шахта, Нововолинськ
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