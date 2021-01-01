Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу

9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 313 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 16 березня.Добовий показник захворюваності традиційно зріс після вихідних, днем раніше виявили 6792 інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 005 осіб;летальних випадків – 264;одужало – 6 202 особи;здійснили тестувань за добу – 76 509 (зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 477 190 осіб;одужало – 1 232 209 осіб;летальних випадків – 28 697;провели ПЛР-тестувань – 7 416 142.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 999 випадків;Вінницька область – 924 випадки;Волинська область – 176 випадків;Дніпропетровська область – 269 випадків;Донецька область – 286 випадків;Житомирська область – 130 випадків;Закарпатська – 554 випадки;Запорізька область – 307 випадків;Івано-Франківська область – 467 випадків;Київська область – 512 випадків;Кіровоградська область – 46 випадків;Луганська область – 101 випадок;Львівська область – 1 065 випадків;Миколаївська область – 416 випадків;Одеська область – 728 випадків;Полтавська область – 313 випадків;Рівненська область – 235 випадків;Сумська область – 155 випадків;Тернопільська область – 287 випадків;Харківська область – 596 випадків;Херсонська область – 30 випадків;Хмельницька область – 253 випадки;Черкаська область – 243 випадки;Чернівецька область – 527 випадків;Чернігівська область – 23 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.