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У комунальному підприємстві на Волині – спалах коронавірусу

У комунальному підприємстві на Волині – спалах коронавірусу
За останню добу зареєстрували спалах коронавірусної інфекції у комунальному підприємстві в Любешівському районі.

Про це інформує Любешівське районне лабораторне відділення Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», - пише Нове життя.

Інформують, що станом на 15 березня зареєстрували новий спалах COVID-19 у комунальному підприємстві «Любешів-Комфорт-Сервіс».

Усього в спалаху 6 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 5 - серед працівників підприємства (тракторист, водій, вантажник, електрогазозварник, слюсар аварійно-відбудовних робіт) та 1 доросла особа серед контактних осіб по сімейному осередку.

5 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, одного хворого госпіталізували в інфекційний стаціонар волинської обласної лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Бучин Любешівського району виявили спалах коронавірусу.

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Теги: коронавірус, Любешів, спалах
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