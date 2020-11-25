У комунальному підприємстві на Волині – спалах коронавірусу





Про це інформує Любешівське районне лабораторне відділення Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», - пише



Інформують, що станом на 15 березня зареєстрували новий спалах COVID-19 у комунальному підприємстві «Любешів-Комфорт-Сервіс».



Усього в спалаху 6 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 5 - серед працівників підприємства (тракторист, водій, вантажник, електрогазозварник, слюсар аварійно-відбудовних робіт) та 1 доросла особа серед контактних осіб по сімейному осередку.



5 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, одного хворого госпіталізували в інфекційний стаціонар волинської обласної лікарні.



Нагадаємо, що нещодавно у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання

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