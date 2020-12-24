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Тіла двох людей знайшли на місці пожежі на Волині

Тіла двох людей знайшли на місці пожежі на Волині
Двоє людей загинули у пожежі на Волині.

Про це повідомляє пресслужба Укправління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що 16 березня о 03:06 диспетчер Служби порятунку 101 отримав повідомлення про пожежу, що сталася в дерев’яному житловому будинку на вул. Центральній у селі Комарове Старовижівського району.

На місце події виїхали працівники 16-ї (смт Стара Вижва) та 19-ї (місто Ковель) державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області та МПО села Дубечне.

Рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у підсобній кімнаті житлового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей, 1932 та 1958 року народження. Пожежа локалізована о 04:06 та ліквідована о 04:50.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, загибель
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