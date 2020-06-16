вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Недобуд, Audi та гроші у банку: чим багатий голова Луцької РДА

Недобуд, Audi та гроші у банку: чим багатий голова Луцької РДА
Голова Луцької районної державної адміністрації Волинської області Володимир Кец задекларував недобудований будинок у Боратині, автівку, зарплату, пенсію та майже 60 тисяч на банківському рахунку.

Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті НАЗК.

Голова Луцької РДА має у спільній власності з сім'єю квартиру в Луцьку на 72,9 кв. м, землю на 0,12 га в Боратині. Окрім того, вказав у декларації Володимир Кец недобудований будинок у Боратині на 250 кв. м.

Їздить голова Луцької районної державної адміністрації на Audi A6 2001 року випуску.

За рік його дружина Світлана заробила 115 902 гривні у ПАТ "Волинь-Авто", донька Катерина - 48 649 гривень, працюючи на ФОПа. Сам Володимир Кец отримав у 2020 році 154 460 гривень на посаді голови РДА, 56 120 гривень пенсії, 14 512 гривні соціальних виплат, 17 515 гривень, працюючи у Юрія Паленки.

На рахунку в банку має голова РДА 50 850 гривень, його дружина готівкою тримає 90 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Володимир Кец, Луцька РДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка з Волині, у якої виявили ботулізм, їла оселедець з сільського магазину
Сьогодні, 15:07
Судили сутенерку, яка у Луцьку зводила чоловіків з неповнолітньою
Сьогодні, 14:57
Недобуд, Audi та гроші у банку: чим багатий голова Луцької РДА
Сьогодні, 14:20
У Луцьку люди затримали п'яного таксиста, який хотів втекти з місця аварії
Сьогодні, 14:19
Шахраї «кинули» волинянина майже на 140 000 гривень
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Зеленський перепризначив керівника райдержадміністрації на Волині Зеленський перепризначив керівника райдержадміністрації на Волині
26 лютий, 21:40
Офіційно представили голову Луцької РДА Офіційно представили голову Луцької РДА
16 червень, 2020, 17:18
Стареньке авто, спроба потрапити в Раду і членство у спілці чорнобильців: що відомо про нового голову Луцької РДА Стареньке авто, спроба потрапити в Раду і членство у спілці чорнобильців: що відомо про нового голову Луцької РДА
16 червень, 2020, 10:38
Голова Луцької РДА показав свої статки Голова Луцької РДА показав свої статки
17 квітень, 2018, 14:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Орендує квартиру і має 400 тисяч гривень готівкою: що в декларації першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 15:44
 0
Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку
Сьогодні, 15:23
 0
Занедбану лабораторію у Рожищі перенесли в краще приміщення
Сьогодні, 15:16
 0
Жінка з Волині, у якої виявили ботулізм, їла оселедець з сільського магазину
Сьогодні, 15:07
 0
Судили сутенерку, яка у Луцьку зводила чоловіків з неповнолітньою
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8