Недобуд, Audi та гроші у банку: чим багатий голова Луцької РДА

Володимир Кец задекларував недобудований будинок у Боратині, автівку, зарплату, пенсію та майже 60 тисяч на банківському рахунку.



Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті



Голова Луцької РДА має у спільній власності з сім'єю квартиру в Луцьку на 72,9 кв. м, землю на 0,12 га в Боратині. Окрім того, вказав у декларації Володимир Кец недобудований будинок у Боратині на 250 кв. м.



Їздить голова Луцької районної державної адміністрації на Audi A6 2001 року випуску.



За рік його дружина Світлана заробила 115 902 гривні у ПАТ "Волинь-Авто", донька Катерина - 48 649 гривень, працюючи на ФОПа. Сам Володимир Кец отримав у 2020 році 154 460 гривень на посаді голови РДА, 56 120 гривень пенсії, 14 512 гривні соціальних виплат, 17 515 гривень, працюючи у Юрія Паленки.



На рахунку в банку має голова РДА 50 850 гривень, його дружина готівкою тримає 90 000 гривень.

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