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На Волині затримали чоловіка, який пограбував рідну матір і перехожого на вулиці

На Волині затримали чоловіка, який пограбував рідну матір і перехожого на вулиці
У Нововолинську поліцейські викрили 36-річного грабіжника.

Так, 15 березня, злодій на вулиці Гагаріна у Нововолинську відібрав у 45-річного місцевого жителя мобільний телефон. Викрадений телефон він здав у ломбард, - інформує сектор комунікації полії Волинської області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 36-річний житель Нововолинська. Також правоохоронці встановили, що волинянин причетний до пограбування рідної матері.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186, ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Досудове розслідування триває.



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Теги: грабіжник, Нововолинськ
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