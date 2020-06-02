Які статки має луцький посадовець, що відповідає за будівництво

Леонід Карабан має у власності чимало землі, будинок, автівку, 370 000 гривень готівкою.



Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



Так, Леонід Карабан володіє землею на 0,25 га, 0,27 га, 0,34 га, 1,9 га, 2,06 га у селі Усичі Луцького району. Має луцький посадовець і будинок на 109,4 кв. м у тому ж селі та гараж на 19,2 кв. м у Луцьку. Його дружина Марія має землю на 0,1 га у Заборолі та квартиру на 65,6 кв. м у Луцьку.



Їздить Карабан на Renault Megane 2011 року випуску за 484 00 гривень.



У 2020 році на посаді начальника управління заробив Леонід Карабан 364 838 гривень, тобто понад 30 тисяч у місяць, отримав 19 876 гривень від надання майна в оренду, а також 77 245 гривень пенсії. Марія Карабан заробила 161 171 гривню у ПрАТ "Волиньхолдінг".



Тримає готівкою луцький посадовець 370 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління капітального будівництва Луцької міської радимає у власності чимало землі, будинок, автівку, 370 000 гривень готівкою.Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК Так, Леонід Карабан володіє землею на 0,25 га, 0,27 га, 0,34 га, 1,9 га, 2,06 га у селі Усичі Луцького району. Має луцький посадовець і будинок на 109,4 кв. м у тому ж селі та гараж на 19,2 кв. м у Луцьку. Його дружина Марія має землю на 0,1 га у Заборолі та квартиру на 65,6 кв. м у Луцьку.Їздить Карабан на Renault Megane 2011 року випуску за 484 00 гривень.У 2020 році на посаді начальника управління заробив Леонід Карабан 364 838 гривень, тобто понад 30 тисяч у місяць, отримав 19 876 гривень від надання майна в оренду, а також 77 245 гривень пенсії. Марія Карабан заробила 161 171 гривню у ПрАТ "Волиньхолдінг".Тримає готівкою луцький посадовець 370 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію