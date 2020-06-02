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Які статки має луцький посадовець, що відповідає за будівництво

Які статки має луцький посадовець, що відповідає за будівництво
Начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан має у власності чимало землі, будинок, автівку, 370 000 гривень готівкою.

Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

Так, Леонід Карабан володіє землею на 0,25 га, 0,27 га, 0,34 га, 1,9 га, 2,06 га у селі Усичі Луцького району. Має луцький посадовець і будинок на 109,4 кв. м у тому ж селі та гараж на 19,2 кв. м у Луцьку. Його дружина Марія має землю на 0,1 га у Заборолі та квартиру на 65,6 кв. м у Луцьку.

Їздить Карабан на Renault Megane 2011 року випуску за 484 00 гривень.

У 2020 році на посаді начальника управління заробив Леонід Карабан 364 838 гривень, тобто понад 30 тисяч у місяць, отримав 19 876 гривень від надання майна в оренду, а також 77 245 гривень пенсії. Марія Карабан заробила 161 171 гривню у ПрАТ "Волиньхолдінг".

Тримає готівкою луцький посадовець 370 000 гривень.

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Теги: декларація, Леонід Карабан, Луцьк
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