Які статки має луцький посадовець, що відповідає за будівництво
Сьогодні, 14:00
Начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан має у власності чимало землі, будинок, автівку, 370 000 гривень готівкою.
Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
Так, Леонід Карабан володіє землею на 0,25 га, 0,27 га, 0,34 га, 1,9 га, 2,06 га у селі Усичі Луцького району. Має луцький посадовець і будинок на 109,4 кв. м у тому ж селі та гараж на 19,2 кв. м у Луцьку. Його дружина Марія має землю на 0,1 га у Заборолі та квартиру на 65,6 кв. м у Луцьку.
Їздить Карабан на Renault Megane 2011 року випуску за 484 00 гривень.
У 2020 році на посаді начальника управління заробив Леонід Карабан 364 838 гривень, тобто понад 30 тисяч у місяць, отримав 19 876 гривень від надання майна в оренду, а також 77 245 гривень пенсії. Марія Карабан заробила 161 171 гривню у ПрАТ "Волиньхолдінг".
Тримає готівкою луцький посадовець 370 000 гривень.
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Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
Так, Леонід Карабан володіє землею на 0,25 га, 0,27 га, 0,34 га, 1,9 га, 2,06 га у селі Усичі Луцького району. Має луцький посадовець і будинок на 109,4 кв. м у тому ж селі та гараж на 19,2 кв. м у Луцьку. Його дружина Марія має землю на 0,1 га у Заборолі та квартиру на 65,6 кв. м у Луцьку.
Їздить Карабан на Renault Megane 2011 року випуску за 484 00 гривень.
У 2020 році на посаді начальника управління заробив Леонід Карабан 364 838 гривень, тобто понад 30 тисяч у місяць, отримав 19 876 гривень від надання майна в оренду, а також 77 245 гривень пенсії. Марія Карабан заробила 161 171 гривню у ПрАТ "Волиньхолдінг".
Тримає готівкою луцький посадовець 370 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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