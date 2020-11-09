Волинянин позичив паспорт у свого сина і намагався виїхати до Польщі





Так, близько опівночі в пункт пропуску «Ягодин» волинянин прибув легковиком Mercedes, - інформує Держприкордонслужба України.



Під час перевірки паспорта, який чоловік надав для оформлення, в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо його належності пред’явнику. Згодом прикордонники встановили, що волинянин пред’явив паспорт свого сина.



За спробу порушення державного кордону чоловік відповідатиме за ст. 204-1 КУпАП.

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