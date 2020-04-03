Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

Синоптик розповіла про погоду у найближчі дні і спрогнозувала потепління на наступному тижні.Про це повідомила синоптикна сторінці у фейсбуці.Так, у середу, 17 березня, в Україні у більшості областей очікують дощ, місцями з мокрим снігом.За її словами, температура повітря в Україні у середу почне поступово знижуватися - на Півночі, Заході, у більшості центральних областей завтра передбачається +1+5 градусів.У південній частині, на південному сході, а також у Кропивницькому та Дніпрі з районами ще буде відчутно тепліше: протягом дня +5+11 градусів.У Києві 17-го березня переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів, хіба що якісь невеликі, районні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4, +5 градусів.Наталка Діденко зауважила, що до кінця тижня буде холодно, а ось потепління прийде орієнтовно 22-23 березня.