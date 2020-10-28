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У Луцьку помер лікар-анестезіолог

У Луцьку помер лікар-анестезіолог
Помер лікар-анестезіолог Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Масіков.

Сумну звістку повідомили на сторінці медзакладу.

Прощання із лікарем-анестезіологом розпочнеться сьогодні, 16 березня, о 19-й годині у нижньому храмі Свято-Троїцького собору у Луцьку. Чин похорону - завтра, 17 березня, о 12-й годині.

Поховають Володимира Костянтиновича на кладовищі села Зміїнець.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам, рідним та колегам померлого.

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Теги: лікар-анастезіолог, Луцьк, прощання
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