У Луцьку помер лікар-анестезіолог

Володимир Масіков.



Сумну звістку повідомили на сторінці медзакладу.



Прощання із лікарем-анестезіологом розпочнеться сьогодні, 16 березня, о 19-й годині у нижньому храмі Свято-Троїцького собору у Луцьку. Чин похорону - завтра, 17 березня, о 12-й годині.



Поховають Володимира Костянтиновича на кладовищі села Зміїнець.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам, рідним та колегам померлого.

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