Земля та новенький легковик дружини за мільйон: що в декларації Липинського сільського голови
Сьогодні, 10:23
Голова Липинської сільської ради Богдан Гусак у 2020 році задекларував землю, недобуд, новенький легковик дружини та зарплату.
Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті НАЗК.
Володіє Богдан Гусак землею у Липинах на 0,22 га, 0,23 га, 0,32 га. Його дружина Ганна має у власності житловий будинок площею 158,4 кв. м, земельні ділянки на 0,35 га, 0,07 га, 0,15 га у Липинах. Також має подружжя недобудований будинок у Липинах на 228 кв. м.
Богдан Гусак не задекларував транспортних засобів. Однак, його дружина має три автобуси БАЗ, а також новеньку Toyota Camry 2020 року випуску, вартістю 1 158 482 гривні.
За рік на посаді сільського голови Гусак заробив 800 237 гривень, тобто понад 66 тисяч у місяць, отримав 78 611 гривень пенсії. Ганна Гусак отримала 400 481 гривню доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 498 482 гривні доходу від відчуження рухомого майна та 26763 гривні процентів.
На рахунку в банку у дружини сільського голови лежить 31 377 доларів, тобто понад 860 тисяч гривень.
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Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті НАЗК.
Володіє Богдан Гусак землею у Липинах на 0,22 га, 0,23 га, 0,32 га. Його дружина Ганна має у власності житловий будинок площею 158,4 кв. м, земельні ділянки на 0,35 га, 0,07 га, 0,15 га у Липинах. Також має подружжя недобудований будинок у Липинах на 228 кв. м.
Богдан Гусак не задекларував транспортних засобів. Однак, його дружина має три автобуси БАЗ, а також новеньку Toyota Camry 2020 року випуску, вартістю 1 158 482 гривні.
За рік на посаді сільського голови Гусак заробив 800 237 гривень, тобто понад 66 тисяч у місяць, отримав 78 611 гривень пенсії. Ганна Гусак отримала 400 481 гривню доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 498 482 гривні доходу від відчуження рухомого майна та 26763 гривні процентів.
На рахунку в банку у дружини сільського голови лежить 31 377 доларів, тобто понад 860 тисяч гривень.
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