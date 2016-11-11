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Земля та новенький легковик дружини за мільйон: що в декларації Липинського сільського голови

Земля та новенький легковик дружини за мільйон: що в декларації Липинського сільського голови
Голова Липинської сільської ради Богдан Гусак у 2020 році задекларував землю, недобуд, новенький легковик дружини та зарплату.

Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті НАЗК.

Володіє Богдан Гусак землею у Липинах на 0,22 га, 0,23 га, 0,32 га. Його дружина Ганна має у власності житловий будинок площею 158,4 кв. м, земельні ділянки на 0,35 га, 0,07 га, 0,15 га у Липинах. Також має подружжя недобудований будинок у Липинах на 228 кв. м.

Богдан Гусак не задекларував транспортних засобів. Однак, його дружина має три автобуси БАЗ, а також новеньку Toyota Camry 2020 року випуску, вартістю 1 158 482 гривні.

За рік на посаді сільського голови Гусак заробив 800 237 гривень, тобто понад 66 тисяч у місяць, отримав 78 611 гривень пенсії. Ганна Гусак отримала 400 481 гривню доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 498 482 гривні доходу від відчуження рухомого майна та 26763 гривні процентів.

На рахунку в банку у дружини сільського голови лежить 31 377 доларів, тобто понад 860 тисяч гривень.

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Теги: декларація, Богдан Гусак, Липини
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