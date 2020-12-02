Крадіжки піску з озера Світязь: чи знайшли винних у справі





Про це Центру журналістських розслідувань



Як зазначили поліцейські, винних ще шукають, а про підозру поки нікому не повідомили.



«На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень. У вказаних провадженнях жодній особі не повідомлено про підозру», – йдеться у відповіді ГУНП у Волинській області на запит.



До слова, у Шацькому національному природному парку відмовились відповідати на питання щодо розслідування цієї справи, пославшись на таємницю слідства.



Дві крадіжки за місяць



Обидві крадіжки трапились у 2019 році з різницею всього у кілька днів. Повідомляли, що



Вперше про те, що пісок вивозили з озера на території пансіонату «Шацькі озера» 21 жовтня 2019 року повідомила прес-служба Шацького національного природного парку. Через це змінилась структура та конфігурація берегової лінії.



Також пізніше директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька повідомила, що пісок не вивозили за територію пляжу. При цьому директор пансіонату «Шацькі озера» Федір Заяць заперечував причетність пансіонату до вигортання піску з озера. Він заявляв, що скоїти крадіжку міг будь-хто, адже територія пляжу є неогородженою, тому й потрапити туди можна без проблем.



Цю справу взяв під особистий контроль колишній начальник волинської поліції Петро Шпига. А тодішні депутати Волинської обласної ради Юрій Ройко та Віктор Радчук заявляли, що згідно з інформацією, яку вони отримали від місцевих мешканців, добування піску з озера відбувалось під керівництвом саме пансіонату «Шацькі озера» та ПрАТ «Волиньтурист». За їхніми даними, із Світязя вивезли «30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».



За кілька днів після цього, 28 жовтня, стало відомо про ще один випадок з крадіжкою піску на Світязі. Поліцейські спіймали «на гарячому» чоловіка, який вивозив пісок з озера для облаштування пляжу поблизу вулиці Набережної у селі Світязь. 39-річний житель селища Шацьк перевозив пісок трактором «Orenstein & Koppel».



Відтак, поліцейські відкрили два кримінальні провадження, які стосувались вивезення піску з озера Світязь. Справи почали розслідувати. А згодом головний поліцейський Волині Петро Шпига заявляв про те, що «до цього злочину дотичні не останні люди в районі, які є керівниками тих організацій з оздоровлення на березі цього озера».



Справи у суді: що відомо?



Згідно з інформацією з судового реєстру, наразі розслідування у справі про крадіжки піску поблизу пансіонату «Шацькі озера» досі триває. 19 листопада 2019 року поліцейські провели обшук на території, з якої брали пісок. Під час цього був присутній і Федір Заяць, голова правління ПрАТ «Волиньтурист», філією якого є пансіонат «Шацькі озера». Тоді ж правоохоронці відібрали зразки ґрунту для проведення експертиз, знайшли і вилучили трактор-екскаватор «ЕО-2621» без двигуна зеленого кольору, який належить «Волиньтуристу». Пізніше поліцейським надали свідоцтво про реєстрацію та двигун, який був розібраний. А ухвалою Шацького районного суду на ці зразки та трактор-екскаватор наклали арешт.



Однак згодом ПАТ «Волиньтурист» подало апеляцію на таке рішення та просило не накладати арешт на їхнє майно. Адже, як заявив представник підприємства у суді, для вилучення техніки не було достатніх підстав. При цьому він також стверджував, що ні працівники, ні службові особи «Волиньтурист» не мають жодного відношення до цього кримінального провадження.



Попри заперечення прокурора та слідчого, апеляційний суд таки задовольнив скаргу «Волиньтуриста» та скасував арешт трактора-екскаватора. У суді також повідомили про те, що правоохоронці не змогли спростувати й те, що транспортний засіб був розібраний, перебував у неробочому стані та ще задовго до 16 жовтня 2019 року (приблизна дата вчинення крадіжок) потребував ремонту. Крім того, на думку суду, сам факт того, що поблизу місця події знайшли саме цей трактор-екскаватор, не є достатньою підставою для його арешту.



Пізніше у цій справі з’явились нові факти. Зокрема, згідно з інформацією з ухвали від 13 січня 2021 року, 9 листопада 2019 року правоохоронці знайшли самовільне будівництво у селі Світязь в урочищі Грушово. Його проводили на самовільно зайнятій ділянці орієнтовною площею 0,670 га. Земля зареєстрована за Шацькою районною державною адміністрацією. При цьому зазначають, що таке будівництво завдало значної шкоди інтересам держави, однак приблизну суму збитків не називають.



Також з ухвал відомо, що головний слідчий уже двічі звертався до суду, щоб продовжити строки досудового розслідування через складність справи. Зокрема, він зазначав про те, що потрібно отримати та долучити до справи висновки судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертиз, які проводять експерти Львівського НДІСЕ. Також він заявляв і про необхідність отримання результатів аналізів телефонних з’єднань, які робили на місці злочину тощо.



Щодо іншої справи – вивезення піску з озера Світязь для облаштування пляжу на вулиці Набережній, відомо також не багато. А розслідування і досі триває. Попри те, що поліцейські спіймали «на гарячому» чоловіка, який трактором вивозив пісок з водойми, наразі нікому не оголосили про підозру у цьому провадженні.



Поліцейські спіймали «на гарячому» чоловіка, який вивозив пісок з озера для облаштування пляжу поблизу вулиці Набережної у Світязі

З матеріалів справи відомо, що 28 жовтня 2019 року слідчий провів огляд місця події під час якого вилучили трактор марки «O&K Orenstein&Koppel L20», яким вивозили пісок з озера. Згідно з ухвалою Шацького райсуду, на нього наклали арешт. При цьому, попри повідомлення, власник майна на розгляд цієї справи не з’явився.



Однак згодом він звертався до апеляційного суду з вимогою скасувати арешт. При цьому наголошуючи на тому, що справу розглядали без його участі. Однак, апеляційний суд таку скаргу не задовольнив. Згодом він разом з захисником ще раз звернувся до Феміди з вимогою скасувати арешт. Однак спроба знову була безуспішною.



Ситуація змінилась після розгляду клопотання про часткове скасування арешту майна. Зокрема, в ухвалі Шацького районного суду йшлося про те, що з моменту арешту трактора пройшло вже п’ять місяців (ухвала опублікована 16 квітня 2020 року). Упродовж цього часу підприємець не міг використовувати його для ведення своєї діяльності. Через це він поніс збитки, були порушені його законні права та інтереси. При цьому арешт майна позбавив підприємця, його дружину та малолітню дочку єдиного на той момент джерела доходу.



Також в ухвалі зазначено, що навантажувач зберігався на відкритому майданчику для зберігання арештованого майна на території Шацького ВП Любольського ВП ГУНП у Волинській області більше п’яти місяців. За цей час ніякі слідчі дії чи експертизи з ним не проводились. Саме тому суд вирішив дозволити підприємцю користуватися трактором. Однак, оскільки досудове розслідування ще триває, він має належно зберігати навантажувач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винних у вивезенні піску з узбережжя Світязя та з самого озера досі не знайшли. Попри те, що інциденти трапилися ще у 2019 році , а кримінальні провадження у цих справах взяв під контроль головний поліцейський Волині, з’ясувати, хто вивозив пісок досі не вдалося.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.Як зазначили поліцейські, винних ще шукають, а про підозру поки нікому не повідомили.«На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень. У вказаних провадженнях жодній особі не повідомлено про підозру», – йдеться у відповіді ГУНП у Волинській області на запит.До слова, у Шацькому національному природному парку відмовились відповідати на питання щодо розслідування цієї справи, пославшись на таємницю слідства.Обидві крадіжки трапились у 2019 році з різницею всього у кілька днів. Повідомляли, що у обох випадках вкрадений пісок використовували для незаконних будівництв поблизу озера Вперше про те, що пісок вивозили з озера на території пансіонату «Шацькі озера» 21 жовтня 2019 року повідомила прес-служба Шацького національного природного парку. Через це змінилась структура та конфігурація берегової лінії.Також пізніше директорка Шацького національного природного паркуповідомила, що пісок не вивозили за територію пляжу. При цьому директор пансіонату «Шацькі озера»заперечував причетність пансіонату до вигортання піску з озера. Він заявляв, що скоїти крадіжку міг будь-хто, адже територія пляжу є неогородженою, тому й потрапити туди можна без проблем.Цю справу взяв під особистий контроль колишній начальник волинської поліції. А тодішні депутати Волинської обласної радитазаявляли, що згідно з інформацією, яку вони отримали від місцевих мешканців, добування піску з озера відбувалось під керівництвом саме пансіонату «Шацькі озера» та ПрАТ «Волиньтурист». За їхніми даними, із Світязя вивезли «30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».За кілька днів після цього, 28 жовтня, стало відомо про ще один випадок з крадіжкою піску на Світязі. Поліцейські спіймали «на гарячому» чоловіка, який вивозив пісок з озера для облаштування пляжу поблизу вулиці Набережної у селі Світязь. 39-річний житель селища Шацьк перевозив пісок трактором «Orenstein & Koppel».Відтак, поліцейські відкрили два кримінальні провадження, які стосувались вивезення піску з озера Світязь. Справи почали розслідувати. А згодом головний поліцейський Волині Петро Шпига заявляв про те, що «до цього злочину дотичні не останні люди в районі, які є керівниками тих організацій з оздоровлення на березі цього озера».Згідно з інформацією з судового реєстру, наразі розслідування у справі про крадіжки піску поблизу пансіонату «Шацькі озера» досі триває. 19 листопада 2019 року поліцейські провели обшук на території, з якої брали пісок. Під час цього був присутній і Федір Заяць, голова правління ПрАТ «Волиньтурист», філією якого є пансіонат «Шацькі озера». Тоді ж правоохоронці відібрали зразки ґрунту для проведення експертиз, знайшли і вилучили трактор-екскаватор «ЕО-2621» без двигуна зеленого кольору, який належить «Волиньтуристу». Пізніше поліцейським надали свідоцтво про реєстрацію та двигун, який був розібраний. А ухвалою Шацького районного суду на ці зразки та трактор-екскаватор наклали арешт.Однак згодом ПАТ «Волиньтурист» подало апеляцію на таке рішення та просило не накладати арешт на їхнє майно. Адже, як заявив представник підприємства у суді, для вилучення техніки не було достатніх підстав. При цьому він також стверджував, що ні працівники, ні службові особи «Волиньтурист» не мають жодного відношення до цього кримінального провадження.Попри заперечення прокурора та слідчого, апеляційний суд таки задовольнив скаргу «Волиньтуриста» та скасував арешт трактора-екскаватора. У суді також повідомили про те, що правоохоронці не змогли спростувати й те, що транспортний засіб був розібраний, перебував у неробочому стані та ще задовго до 16 жовтня 2019 року (приблизна дата вчинення крадіжок) потребував ремонту. Крім того, на думку суду, сам факт того, що поблизу місця події знайшли саме цей трактор-екскаватор, не є достатньою підставою для його арешту.Пізніше у цій справі з’явились нові факти. Зокрема, згідно з інформацією з ухвали від 13 січня 2021 року, 9 листопада 2019 року правоохоронці знайшли самовільне будівництво у селі Світязь в урочищі Грушово. Його проводили на самовільно зайнятій ділянці орієнтовною площею 0,670 га. Земля зареєстрована за Шацькою районною державною адміністрацією. При цьому зазначають, що таке будівництво завдало значної шкоди інтересам держави, однак приблизну суму збитків не називають.Також з ухвал відомо, що головний слідчий уже двічі звертався до суду, щоб продовжити строки досудового розслідування через складність справи. Зокрема, він зазначав про те, що потрібно отримати та долучити до справи висновки судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертиз, які проводять експерти Львівського НДІСЕ. Також він заявляв і про необхідність отримання результатів аналізів телефонних з’єднань, які робили на місці злочину тощо.Щодо іншої справи – вивезення піску з озера Світязь для облаштування пляжу на вулиці Набережній, відомо також не багато. А розслідування і досі триває. Попри те, що поліцейські спіймали «на гарячому» чоловіка, який трактором вивозив пісок з водойми, наразі нікому не оголосили про підозру у цьому провадженні.Поліцейські спіймали «на гарячому» чоловіка, який вивозив пісок з озера для облаштування пляжу поблизу вулиці Набережної у СвітязіЗ матеріалів справи відомо, що 28 жовтня 2019 року слідчий провів огляд місця події під час якого вилучили трактор марки «O&K Orenstein&Koppel L20», яким вивозили пісок з озера. Згідно з ухвалою Шацького райсуду, на нього наклали арешт. При цьому, попри повідомлення, власник майна на розгляд цієї справи не з’явився.Однак згодом він звертався до апеляційного суду з вимогою скасувати арешт. При цьому наголошуючи на тому, що справу розглядали без його участі. Однак, апеляційний суд таку скаргу не задовольнив. Згодом він разом з захисником ще раз звернувся до Феміди з вимогою скасувати арешт. Однак спроба знову була безуспішною.Ситуація змінилась після розгляду клопотання про часткове скасування арешту майна. Зокрема, в ухвалі Шацького районного суду йшлося про те, що з моменту арешту трактора пройшло вже п’ять місяців (ухвала опублікована 16 квітня 2020 року). Упродовж цього часу підприємець не міг використовувати його для ведення своєї діяльності. Через це він поніс збитки, були порушені його законні права та інтереси. При цьому арешт майна позбавив підприємця, його дружину та малолітню дочку єдиного на той момент джерела доходу.Також в ухвалі зазначено, що навантажувач зберігався на відкритому майданчику для зберігання арештованого майна на території Шацького ВП Любольського ВП ГУНП у Волинській області більше п’яти місяців. За цей час ніякі слідчі дії чи експертизи з ним не проводились. Саме тому суд вирішив дозволити підприємцю користуватися трактором. Однак, оскільки досудове розслідування ще триває, він має належно зберігати навантажувач.

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