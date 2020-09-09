На Рівненщині пенсіонерку зв’язали скотчем, а потім підпалили її будинок

Поліцейські розшукують злочинця, який у Здолбунові скоїв розбійний напад на пенсіонерку.Близько другої ночі сьогодні, 16 березня, до поліції повідомила жителька Здолбунова, що до неї за допомогою звернулась 81-річна сусідка. Жінка розповіла, що стала жертвою невідомого нападника, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Попередньо встановили, що невідомий розбив вікно та проник до оселі, де спала 81-річна господиня. Зловмисник, обличчя якого приховувала балаклава чи панчоха, зв’язав руки потерпілої скотчем та, вимагаючи грошей, завдав тілесні ушкодження жінці. Потім виштовхав її із помешкання.Потерпілій вдалося втекти до сусідки. Звідти пенсіонерка побачила, що горить її будинок. Унаслідок пожежі вогонь знищив меблі в двох кімнатах першого поверху та меблі в кімнатах мансардного поверху, перекриття і покриття будинку.У потерпілої медики «швидкої» діагностували закриту черепно-мозкову травму та не госпіталізовували.За фактом розбійного нападу, поєднаного із проникненням у помешкання, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України.Працівники карного розшуку із залученням інших оперативних служб встановлюють особу зловмисника.Відповідно до акту рятувальників попередня причина пожежі у будинку потерпілої — підпал. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 КК України.