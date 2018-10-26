Побачив дівчинку в халаті і почав чіплятися: поліція повідомила подробиці затримання тренера з Горохова

У відділі комунікації поліції Закарпатської області повідомили подробиці затримання тренера з боксу горохівської дитячо-юнацької спортивної школи.Про це йдеться на сайті поліції Закарпаття.За інформацією відділі комунікації, у суботу, 13 березня, до поліції звернулася жителька Волинської області, яка повідомила про злочин вчинений щодо її доньки. Жінка розповіла, що її 14-річна дочка поїхала на спортивні змагання до Ужгорода, а за кілька днів в телефонному режимі розповіла про чіпляння тренера.Співробітники Ужгородського районного управління поліції разом з патрульними поліцейськими одразу виїхали в готель, який заявниця вказала в повідомленні. Вони з’ясували, що потерпіла проживала у номері ще з трьома дівчатами. Всі вони розповіли, що того дня в кімнату зайшов тренер, побачив дівчинку в халаті та став чіплятися до неї. За словами свідків, на їхні крики він не реагував.Тоді поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України, тобто вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку.Окрім цього, слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному на період досудового розслідування запобіжного заходу. Сьогодні, 16 березня, слідчий суддя розглянув клопотання та обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.Слідство у справі триває.Нагадаємо, з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що