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Побачив дівчинку в халаті і почав чіплятися: поліція повідомила подробиці затримання тренера з Горохова

Побачив дівчинку в халаті і почав чіплятися: поліція повідомила подробиці затримання тренера з Горохова
У відділі комунікації поліції Закарпатської області повідомили подробиці затримання тренера з боксу горохівської дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це йдеться на сайті поліції Закарпаття.

За інформацією відділі комунікації, у суботу, 13 березня, до поліції звернулася жителька Волинської області, яка повідомила про злочин вчинений щодо її доньки. Жінка розповіла, що її 14-річна дочка поїхала на спортивні змагання до Ужгорода, а за кілька днів в телефонному режимі розповіла про чіпляння тренера.

Співробітники Ужгородського районного управління поліції разом з патрульними поліцейськими одразу виїхали в готель, який заявниця вказала в повідомленні. Вони з’ясували, що потерпіла проживала у номері ще з трьома дівчатами. Всі вони розповіли, що того дня в кімнату зайшов тренер, побачив дівчинку в халаті та став чіплятися до неї. За словами свідків, на їхні крики він не реагував.

Тоді поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України, тобто вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Окрім цього, слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному на період досудового розслідування запобіжного заходу. Сьогодні, 16 березня, слідчий суддя розглянув клопотання та обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про 56-річного тренера горохівської ДЮСШ Набіжана Артикова.




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Теги: Набіжан Артиков, готель, Ужгород, розбещення, тренер, спортшкола, Горохів
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