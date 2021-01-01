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Столичні ветеринари лікували мешканців Луцького зоопарку

Столичні ветеринари лікували мешканців Луцького зоопарку
Утриманців Луцького зоопарку відвідали ветеринари із Києва: лікували зуби альпаки, на ім'я Блек, оглядали птахів та інших мешканців.

Про візит ветеринарів "Суспільному" розповіла директорка Луцького звіринця Людмила Денисенко.

З її слів, в альпаки виявили стоматологічну проблему: зуби виросли занадто великими, заважали тварині комфортно харчуватись та приносили дискомфорт.

"Зазвичай альпаки сточують свої зуби у природних умовах: гризуть дерево, пережовують тверді продукти. І хоча в зоопарку тварин годують повноцінно, інколи трапляються подібні випадки", – розповіла Лариса Денисенко. Щоб допомогти тварині, запросили колегу із Києва – ветеринарку Інну Васильківську.

Стоматологічні послуги Блек отримував під наркозом.

"Найважливіше - повністю знерухомити тварину, щоб правильно полікувати зуби" – каже директорка.

Ветеринари також перевіряли також масу тіла: через густу шерсть альпаки не завжди відстежується вага тварини.

Принагідно, ветеринари оглянули усіх мешканців зоопарку. Полікували принесених птахів, які залишаться жити у звіринці: лебедів, галок та грачів.

Зараз Альпака Блек почувається добре: має гарний апетит, активно пересувається вольєром.

Столичні ветеринари лікували мешканців Луцького зоопарку


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Теги: Луцький зоопарк, ветеренари, Київ
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