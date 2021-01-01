Столичні ветеринари лікували мешканців Луцького зоопарку





Про візит ветеринарів Людмила Денисенко.



З її слів, в альпаки виявили стоматологічну проблему: зуби виросли занадто великими, заважали тварині комфортно харчуватись та приносили дискомфорт.



"Зазвичай альпаки сточують свої зуби у природних умовах: гризуть дерево, пережовують тверді продукти. І хоча в зоопарку тварин годують повноцінно, інколи трапляються подібні випадки", – розповіла Лариса Денисенко. Щоб допомогти тварині, запросили колегу із Києва – ветеринарку Інну Васильківську.



Стоматологічні послуги Блек отримував під наркозом.



"Найважливіше - повністю знерухомити тварину, щоб правильно полікувати зуби" – каже директорка.



Ветеринари також перевіряли також масу тіла: через густу шерсть альпаки не завжди відстежується вага тварини.



Принагідно, ветеринари оглянули усіх мешканців зоопарку. Полікували принесених птахів, які залишаться жити у звіринці: лебедів, галок та грачів.



Зараз Альпака Блек почувається добре: має гарний апетит, активно пересувається вольєром.







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