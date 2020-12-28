Українцям зменшили розмір субсидій: в уряді назвали причину





Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, - пише



Зазначається, що був проведений перерахунок, адже у січні зменшилися вартість природного газу. Йдеться про те, що під час розрахунку субсидій для громадян, які користуються газом, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5-9 гривень за кубічний метр.



"У лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень. Тому в лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за кубічний метр і менше. Також проведено перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року", - йдеться в повідомленні.



У міністерстві повідомляють, що наразі субсидію отримують близько трьох мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії становив:



- у грудні 2020 року - 1731 гривня,

- у січні 2021 року - 2231 гривня,

- у лютому 2021 року - 1483 гривні.



У Мінсоцполітики наголошують, що в січні на субсидії виділили 7,8 млрд гривень, а в лютому - 5,3 млрд гривень.



Як повідомлялося, українцям компенсують витрати на електроопалення. На це уряд планує витратити півтора мільярда гривень. Виплати покриватимуть різницю в платіжках між старим тарифом на електроенергію і новим. Компенсацію нараховуватимуть усім, хто користується електроопаленням, протягом трьох місяців: у січні, лютому і березні. Утім, норма не стосується тих, хто вже отримує житлову субсидію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лютому українці отримали менші субсидії, ніж у попередні місяці, - це пов’язане з проведенням перерахунку за січень.Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, - пише ТСН Зазначається, що був проведений перерахунок, адже у січні зменшилися вартість природного газу. Йдеться про те, що під час розрахунку субсидій для громадян, які користуються газом, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5-9 гривень за кубічний метр."У лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень. Тому в лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за кубічний метр і менше. Також проведено перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року", - йдеться в повідомленні.У міністерстві повідомляють, що наразі субсидію отримують близько трьох мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії становив:- у грудні 2020 року - 1731 гривня,- у січні 2021 року - 2231 гривня,- у лютому 2021 року - 1483 гривні.У Мінсоцполітики наголошують, що в січні на субсидії виділили 7,8 млрд гривень, а в лютому - 5,3 млрд гривень.Як повідомлялося, українцям компенсують витрати на електроопалення. На це уряд планує витратити півтора мільярда гривень. Виплати покриватимуть різницю в платіжках між старим тарифом на електроенергію і новим. Компенсацію нараховуватимуть усім, хто користується електроопаленням, протягом трьох місяців: у січні, лютому і березні. Утім, норма не стосується тих, хто вже отримує житлову субсидію.

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