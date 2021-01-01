Що в декларації очільника волинської обласної лікарні
Сьогодні, 12:50
Директор КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Олександр Дудар задекларував землю, будинок, автівку та чимало готівки.
Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті НАЗК.
Олександр Дудар володіє земельною ділянкою на 0,09 га та житловим будинком площею 187,9 кв. м у Струмівці, землею на 0,06 га у Пульмі Шацького району.
Їздить очільник волинського медзакладу на Honda Accord 2013 року випуску за 256 000 гривень.
За рік заробив Дудар 676 510 гривень, тобто майже 54 тисячі у місяць. Його дружина Аліна - 81 014 гривень у КП "Волинська обласна клінічна лікарня".
Готівкою Олександр Дудар тримає 33 500 доларів (понад 900 000 гривень), його дружина - 9000 доларів (понад 240 тисяч).
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Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті НАЗК.
Олександр Дудар володіє земельною ділянкою на 0,09 га та житловим будинком площею 187,9 кв. м у Струмівці, землею на 0,06 га у Пульмі Шацького району.
Їздить очільник волинського медзакладу на Honda Accord 2013 року випуску за 256 000 гривень.
За рік заробив Дудар 676 510 гривень, тобто майже 54 тисячі у місяць. Його дружина Аліна - 81 014 гривень у КП "Волинська обласна клінічна лікарня".
Готівкою Олександр Дудар тримає 33 500 доларів (понад 900 000 гривень), його дружина - 9000 доларів (понад 240 тисяч).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
у Сидора теж колись було нуль цілих хрен десятих..
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