Що в декларації очільника волинської обласної лікарні

Олександр Дудар задекларував землю, будинок, автівку та чимало готівки.



Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті



Олександр Дудар володіє земельною ділянкою на 0,09 га та житловим будинком площею 187,9 кв. м у Струмівці, землею на 0,06 га у Пульмі Шацького району.



Їздить очільник волинського медзакладу на Honda Accord 2013 року випуску за 256 000 гривень.



За рік заробив Дудар 676 510 гривень, тобто майже 54 тисячі у місяць. Його дружина Аліна - 81 014 гривень у КП "Волинська обласна клінічна лікарня".



Готівкою Олександр Дудар тримає 33 500 доларів (понад 900 000 гривень), його дружина - 9000 доларів (понад 240 тисяч).



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