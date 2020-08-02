Судили сутенерку, яка у Луцьку зводила чоловіків з неповнолітньою





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Упродовж 2020 року правоохоронцями було зафіксовано декілька випадків сутенерства з боку обвинуваченої. Так, 24 липня вона звела жінку та неповнолітню дівчину з двома чоловіками, аби ті надали їм сексуальні послуги в одному із приміщеннь розважального закладу. За це ними було сплачено 2 400 гривень.



9 жовтня вона знову звела неповнолітню з "клієнтом". Цього разу у готелі. Винагорода становила 1500 гривень.



Наступний випадок було зафіксовано 28 жовтня. Місце зустрічі – один із оздоровчих центрів у Луцьку. Неповнолітня дівчина надала сексуальні послуги незнайомому чоловіку, який за це заплатив 4000 гривень.



Окрім цього, правоохоронцями було встановлено ще три випадки сутенерства щодо згаданої неповнолітньої особи.



Обвинувачена свою вину визнала повністю, щиро розкаялася та просила суворо не карати. Потерпіла та її законний представник ствердили, що моральних чи матеріальних претензій до обвинуваченої не мають, просили суворо не карати останню та не позбавляти її волі.



У підсумку сутенерці присудили три роки умовного покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили сутенерку, яка неодноразово зводила неповнолітню повію з чоловіками.Про це повідомляє ІА "Конкурент" з посиланням на ухвалу.Упродовж 2020 року правоохоронцями було зафіксовано декілька випадків сутенерства з боку обвинуваченої. Так, 24 липня вона звела жінку та неповнолітню дівчину з двома чоловіками, аби ті надали їм сексуальні послуги в одному із приміщеннь розважального закладу. За це ними було сплачено 2 400 гривень.9 жовтня вона знову звела неповнолітню з "клієнтом". Цього разу у готелі. Винагорода становила 1500 гривень.Наступний випадок було зафіксовано 28 жовтня. Місце зустрічі – один із оздоровчих центрів у Луцьку. Неповнолітня дівчина надала сексуальні послуги незнайомому чоловіку, який за це заплатив 4000 гривень.Окрім цього, правоохоронцями було встановлено ще три випадки сутенерства щодо згаданої неповнолітньої особи.Обвинувачена свою вину визнала повністю, щиро розкаялася та просила суворо не карати. Потерпіла та її законний представник ствердили, що моральних чи матеріальних претензій до обвинуваченої не мають, просили суворо не карати останню та не позбавляти її волі.У підсумку сутенерці присудили три роки умовного покарання.

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