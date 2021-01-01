Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 17 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00бар " Два кума"м-н "Мікс"Базова станція моб. Зв"язкум-н БудівельникКНС №10 м. Володимир -Волинськийвул.Поліської Січівул.Ковельськавул.Хмелецького2 ТП-290 09:00-17:00 Стоматологічний кабінет "Усмішка"Перукарня "Каприз"магазин "Ековікна",магазин "Наша ряба"магазин "Ковбаси",Лото-клуб, Меблевий магазинМагазин "SPAR,АТП 10707Банк, Меблевий магазин м. Володимир -Волинськийвул.Крушельницькоївул.Івана Багряноговул.Винниченкавул.Ковельськавул.Старицького3 ПЛ-0.4 Л-1КТП-35 09:00-17:00 м. Володимир -Волинськийвул.Глущенкавул.Дорошенкавул.Кобилицівул.Некрасова4 ПЛ-0.4 Л-18ЗТП-290 09:00-17:00 м. Володимир -Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 1105 ПЛ-0.4 Л-1ЩТП-273 09:00-17:00 м. Володимир -ВолинськийВул.Кравчука6 КТП – 16ПЛ-0.4 Л-209:00-17:00 м. Володимир-Волинськийвул.Кримськоговул.Симоненкавул.Чайковськоговул.Н. Хасевича7 ПЛ-10кВ Л-36-04 09:00-17:00 ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство"Лісництво с.Микуличі КТП-115, ТзОВ "П'ятидні" КТП-116 Ферма, ФАП с.Підгайці, ТзОВ "Агросвіт - Волинь" Соєпереробний цех Бригада Лісництво, Ферма ФАП Магазинс.Хмелівка:Соєпереробний цех, Бригадас.Житані:гуртожиток № 6гуртожиток № 7,ферма, водогінс.Хобултова: Торг.комплекс,СтанціяКонтора, Дитсадок, водокачка, МлинСМЗ, Свинарник, Свинарник, Пилорамамлин, телятник, Школа, Їдальня шк., Кот.школиводокачка, Магазин "Малина"АВМ КТП 120, Пожежне депо, Майстерня с. Житаніс. Хобултовас. Підгайціс. Хмелівка8 ПЛ-10кВ Л-03-04 від ЛР-28 09:00-17:00 с.Амбуків Магазин, ФАПКлуб водогін, Школас.Амбуків: вул.ПетроваГагаріна, с.Лудин вул.Гостинець 79-961 ПЛ-0,4кВ від КТП-10 9:00 – 17:00 с.Холоніввул. Гагаріна1. ПЛ-10кВ Л 55-01 від ЛР-70 9:30—16:30 ФАП, школа, ФОП Костюк, ФОП Вальчук, ФО Юзефович А.А. с. Бортнів повністю, с. Янів повністю2. ЗТП№244 10:00—17:00 МПБПФ "ВОЛИНЬ"ТзОВ"Іваничі- БУДСЕРВІС"ПП "Леля" с.м.т.Іваничі – без населення3. ПЛ-10кВ Л 04-06 10:00—17:00 с. Древині – повністю, с. Лугове - повністю1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-31 09:00 - 17:00 м.Камінь-Каширський вл.Воля.Кузнецова2. КТП-174 09.00-17.00 Школа.клуб с.Качин с.Качин вул.Центральна3. КТП-151 09.00-17.00 Юридичні споживачі с.Добре с.Добре вул.Набережна1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,вул. Ставківська,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-150 8:30-17:00 Дедюх В.В. - зерноскладФОП Степанюк В.В. - деревообробний цехФОП Гнатюк Т.Д. - магазин с. Гайовевул. Незалежності, буд. 57 -1053 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'ячевул.1-го Травня, 19-41/непарні/1. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»ФОП Демчук С.М, Ковельське МТМОМале ПП «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської державної адміністраціїТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили, Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська2.ПЛ-0,4кВ від ТП №779:00-17:00 ФО Максимчук І.ІСільськогосподарське ТзОВ «Зоря»Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькКовельське МТМОФОП Киденько О.М м.Ковельс.Велицьк3.ПЛ-0,4кВ від КТП№4089:00-17:00 ФОП Савич М.С, ФОП Чабан В.МКовельське управління казначейської служби України Волинської областіФО Дуда О.Г, Адвокацька контораУправління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Тітівалов К.К,ФОП Романюк М.ВОСББ "Мир-Ковель",УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиРЖКГ №1,ФО Ігнатюк В.АФОП Приступа С.В,ПП "АКО-ФАРМ"ФО Тимощук О.Д,ФОП Ховайло А.МФОП Самчук О.І,ФОП Бордійчук Н.СЖБК"Супутник",ФОП Проц А.ВФО Кушнерук А.Ю,Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"ФОП Тарасюк С.В,ФОП Слободян О.ВФОП Хуршудян О.А,ФОП Савич М.См.Ковель4.ПЛ-0,4кВ від КТП№6259:00-17:00ФОП Подляшаник Я.В с.Бахів5.ПЛ-10кВ від КТП№4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель6. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»Ковельське МТМО, Дубівська сільська радаСільськогосподарське ТзОВ «Облапське»Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.Красноволя,ФОП Миронюк В.ЮФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,Публічне акціонерне товариство « Укртелеком» , Волинська філія с.Городищес.Красноволяс.Гредьки1. Л-1 від ЩТП-185 для ремонтних робіт 10:00-17:00 ТзОВ «Стохід-Агро» с. Семеринське, вул. Шевченка, вул. Гагаріна, вул. Петршотравнева2. Л-1 від КТП-37 для чистки траси 9:00-16:00 водобашня с. Ст. Загорів, вул. Героїв Небесної Сотні3. КТП-241 для ремонтних робіт 9:00-16:00 ФОП Поліщук, ФОП Гошій, медпункт с.Войнин, вул. Центральна, вул. Польова, вул. І. Франка4. КТП-201 для ремонтних робіт 12:00-17:00 ФГ «Кремеш» с. Войнин частково1. 13:30-17:00База по вул. Лідавська, складиФОП Гриб, Автосервіс, Текстиль2. 09:00-17:00Хесед Ошер, Котельна БКУкрсиббанк, стоматкабінет, вул. Б. Хмельницького, 9-17, 2-10вул. Крилова (частково).1 ПЛ-0,4 кВ КТП-580 10:00-17:00 Релігійна громада Вознесіння Господнього УПЦ с. Зміїнець вул.Ланова, Травнева, Левадна, Журавлина2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3, 4, 5 ЗТП-130 10:00-17:00 СГПП «Рать» (офіс), Полонківське СТ (маг. с.Ратнів), ВУЖКГ (артсвердловина), ПАТ «Укртелеком», МП «Лада», ФОПМартинюк В.В, с. Ратнів артсвердловина, буд. культури С. Ратнів вул. Прогінна, Шкільна, Шевченка, Перемоги, Незалежності, Зарічна, Миру, Польова, Виробнича, Молодіжна3 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова1. КТП-251 8:00-18:00 Пилорама Млин с. Нудиже сНудижі2. КТП-84 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " сВисоцьк3. КТП-59 8:00-18:00 Дитячий садок с.БережціКлуб с.Бережці,ЦеркваСШ с.Бережці сБережці4. ПЛ-10 Л-26-02 від ПС-110Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Омеляне,Маг.с.ОмелянеФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Підманево, Школа с.Підманево сОмеляне Підманево1. ПЛ-10 кВ Л 10-08 від оп №95 09:00-18:00 Філія Маневицької ДЕД; ТзОВ «Сатар»; ФОП Корецький В.М. «Край»; ФОП Степанюк М.Є. «Магніт»; ФОП Корець В.П. магазин; ФОП Андрухненко Г.М. магазин; ФОП Омельчук пекарня; ФОП Муравський С.В. база; ФОП Шукалович Є.В. приміщення; РОВР Адмінприміщення, гараж ; ФОП Скупейко деревообробний цех; АЗС вул. Свободи. смт. Любешів (Частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-205 10:00-17:00 Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Майдан-Липненський.2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-18:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-372.КТП-379.КТП-391, с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-430, с. Серхів - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-441, с. Замостя - ФОП Масюк Неля Іванівна (виробнича база).ЩТП-457, с. Серхів - Молитовний будинок.КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.3 ПЛ-10 кВ, Л-45-04 від ЛР-45 11:00-14:00 КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля, 1-3а,2-121. КТП-163 Л-1,210:30 - 12:00ФАП с.Почапи с. Почапи2. КТП-376 Л-112:00 - 13:30с. Щедрогір3. КТП-134 Л-314:00 - 17:00с. Воля-Щитинська4. КТП-74 Л-309:30 -17:00с. Броди№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВ ТП-36030 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.ПЛ-0,4кВ ТП-363449:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-943 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник Зерносклад,)ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.7 ПЛ10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Немир ;ТзОВ "Лан-Волинь"артсвердловинаферма, зерносклад, кузня, корівники, тракторна бригада, контора,їдальня, поштове відділенняцерква, с.Раймісто; ФАП, церква, магазин,торговий кіоск, ферма. с.Раймісто, вул.Зелена, Квітнева, Травневас.Немир,вул.Лугова, Шкільна.Молодіжна, Перемоги8 ПЛ10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)1 Л-27-08 від ЛР-117 10:00-16:00 ПП Люклянчук магазин,Школа с.Текля ,СВК Волинь, Школа с.Глухи, с.Текля,Глухи.2 Л-27-03 після ЛР-64 09:00-17:00 Магазин , Школа,Церква с.:Брідки , Нова Вижва , Галина Воля , Хотівель, Рудка1 ПЛ-0,4кВКТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна , Шкільна, Степова, Побутова2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365КТП-261КТП-263КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин3 ПЛ-0,4кВЗТП-199 Л-8,15 10:00-16:30 Суд – адмінприміщення, ФОП Нагорна- магазин, ФОП Шкадюк А.М.- магазин «Люкс», друкарня, редакція газети «Народне слово» с.м.т.Турійськ вул.Луцька, м.Центральний4 ПЛ-10кВ Л-61-09 відЗТП-201 до ЗТП-200ЗТП-201 10:00-16:30 ФОП- Мазурок – магазин, ФОП Данилюк – офіс, ФОП Сахарук-магазин, ФОП Кучеря- бар, перукарня, ФОП Фількевич – магазин, ФОП Маліновський – маг. «Ритуал» с.м.т.Турійськ вул.Луцька5 ПЛ-0,4кВКТП-323 Л-2 10:00-14:00 с.Купичів