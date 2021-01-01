Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 17 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
бар " Два кума"
м-н "Мікс"
Базова станція моб. Зв"язку
м-н Будівельник
КНС №10 м. Володимир -Волинський
вул.Поліської Січі
вул.Ковельська
вул.Хмелецького
2 ТП-290 09:00-17:00 Стоматологічний кабінет "Усмішка"
Перукарня "Каприз"
магазин "Ековікна",магазин "Наша ряба"
магазин "Ковбаси",Лото-клуб, Меблевий магазин
Магазин "SPAR,АТП 10707
Банк, Меблевий магазин м. Володимир -Волинський
вул.Крушельницької
вул.Івана Багряного
вул.Винниченка
вул.Ковельська
вул.Старицького
3 ПЛ-0.4 Л-1
КТП-35 09:00-17:00 м. Володимир -Волинський
вул.Глущенка
вул.Дорошенка
вул.Кобилиці
вул.Некрасова
4 ПЛ-0.4 Л-18
ЗТП-290 09:00-17:00 м. Володимир -Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 110
5 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-273 09:00-17:00 м. Володимир -Волинський
Вул.Кравчука
6 КТП – 16
ПЛ-0.4 Л-2
09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
вул.Кримського
вул.Симоненка
вул.Чайковського
вул.Н. Хасевича
7 ПЛ-10кВ Л-36-04 09:00-17:00 ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство"Лісництво с.Микуличі КТП-115, ТзОВ "П'ятидні" КТП-116 Ферма, ФАП с.Підгайці, ТзОВ "Агросвіт - Волинь" Соєпереробний цех Бригада Лісництво, Ферма ФАП Магазин
с.Хмелівка:Соєпереробний цех, Бригада
с.Житані:гуртожиток № 6
гуртожиток № 7,ферма, водогін
с.Хобултова: Торг.комплекс,Станція
Контора, Дитсадок, водокачка, Млин
СМЗ, Свинарник, Свинарник, Пилорама
млин, телятник, Школа, Їдальня шк., Кот.школи
водокачка, Магазин "Малина"
АВМ КТП 120, Пожежне депо, Майстерня с. Житані
с. Хобултова
с. Підгайці
с. Хмелівка
8 ПЛ-10кВ Л-03-04 від ЛР-28 09:00-17:00 с.Амбуків Магазин, ФАП
Клуб водогін, Школа
с.Амбуків: вул.Петрова
Гагаріна, с.Лудин вул.Гостинець 79-96
Горохівський район
1 ПЛ-0,4кВ від КТП-10 9:00 – 17:00 с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ Л 55-01 від ЛР-70 9:30—16:30 ФАП, школа, ФОП Костюк, ФОП Вальчук, ФО Юзефович А.А. с. Бортнів повністю, с. Янів повністю
2. ЗТП№244 10:00—17:00 МПБПФ "ВОЛИНЬ"
ТзОВ"Іваничі- БУДСЕРВІС"
ПП "Леля" с.м.т.Іваничі – без населення
3. ПЛ-10кВ Л 04-06 10:00—17:00 с. Древині – повністю, с. Лугове - повністю
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-31 09:00 - 17:00 м.Камінь-Каширський вл.Воля.Кузнецова
2. КТП-174 09.00-17.00 Школа.клуб с.Качин с.Качин вул.Центральна
3. КТП-151 09.00-17.00 Юридичні споживачі с.Добре с.Добре вул.Набережна
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-150 8:30-17:00 Дедюх В.В. - зерносклад
ФОП Степанюк В.В. - деревообробний цех
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин с. Гайове
вул. Незалежності, буд. 57 -105
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М, Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили, Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №77
9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП№408
9:00-17:00 ФОП Савич М.С, ФОП Чабан В.М
Ковельське управління казначейської служби України Волинської області
ФО Дуда О.Г, Адвокацька контора
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Тітівалов К.К,ФОП Романюк М.В
ОСББ "Мир-Ковель",УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
РЖКГ №1,ФО Ігнатюк В.А
ФОП Приступа С.В,ПП "АКО-ФАРМ"
ФО Тимощук О.Д,ФОП Ховайло А.М
ФОП Самчук О.І,ФОП Бордійчук Н.С
ЖБК"Супутник",ФОП Проц А.В
ФО Кушнерук А.Ю,Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"
ФОП Тарасюк С.В,ФОП Слободян О.В
ФОП Хуршудян О.А,ФОП Савич М.С
м.Ковель
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП№625
9:00-17:00
ФОП Подляшаник Я.В с.Бахів
5.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
6. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»
Ковельське МТМО, Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя,ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,Публічне акціонерне товариство « Укртелеком» , Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
с.Гредьки
Локачинський район
1. Л-1 від ЩТП-185 для ремонтних робіт 10:00-17:00 ТзОВ «Стохід-Агро» с. Семеринське, вул. Шевченка, вул. Гагаріна, вул. Петршотравнева
2. Л-1 від КТП-37 для чистки траси 9:00-16:00 водобашня с. Ст. Загорів, вул. Героїв Небесної Сотні
3. КТП-241 для ремонтних робіт 9:00-16:00 ФОП Поліщук, ФОП Гошій, медпункт с.Войнин, вул. Центральна, вул. Польова, вул. І. Франка
4. КТП-201 для ремонтних робіт 12:00-17:00 ФГ «Кремеш» с. Войнин частково
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
База по вул. Лідавська, склади
ФОП Гриб, Автосервіс, Текстиль
2. 09:00-17:00
Хесед Ошер, Котельна БК
Укрсиббанк, стоматкабінет, вул. Б. Хмельницького, 9-17, 2-10
вул. Крилова (частково).
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-580 10:00-17:00 Релігійна громада Вознесіння Господнього УПЦ с. Зміїнець вул.Ланова, Травнева, Левадна, Журавлина
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3, 4, 5 ЗТП-130 10:00-17:00 СГПП «Рать» (офіс), Полонківське СТ (маг. с.Ратнів), ВУЖКГ (артсвердловина), ПАТ «Укртелеком», МП «Лада», ФОПМартинюк В.В, с. Ратнів артсвердловина, буд. культури С. Ратнів вул. Прогінна, Шкільна, Шевченка, Перемоги, Незалежності, Зарічна, Миру, Польова, Виробнича, Молодіжна
3 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-251 8:00-18:00 Пилорама Млин с. Нудиже сНудижі
2. КТП-84 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " сВисоцьк
3. КТП-59 8:00-18:00 Дитячий садок с.Бережці
Клуб с.Бережці,Церква
СШ с.Бережці сБережці
4. ПЛ-10 Л-26-02 від ПС-110Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне,Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево сОмеляне Підманево
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 10-08 від оп №95 09:00-18:00 Філія Маневицької ДЕД; ТзОВ «Сатар»; ФОП Корецький В.М. «Край»; ФОП Степанюк М.Є. «Магніт»; ФОП Корець В.П. магазин; ФОП Андрухненко Г.М. магазин; ФОП Омельчук пекарня; ФОП Муравський С.В. база; ФОП Шукалович Є.В. приміщення; РОВР Адмінприміщення, гараж ; ФОП Скупейко деревообробний цех; АЗС вул. Свободи. смт. Любешів (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-205 10:00-17:00 Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Майдан-Липненський.
2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-18:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.КТП-379.КТП-391, с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).
КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-430, с. Серхів - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-441, с. Замостя - ФОП Масюк Неля Іванівна (виробнича база).ЩТП-457, с. Серхів - Молитовний будинок.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
3 ПЛ-10 кВ, Л-45-04 від ЛР-45 11:00-14:00 КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. КТП-163 Л-1,2
10:30 - 12:00
ФАП с.Почапи с. Почапи
2. КТП-376 Л-1
12:00 - 13:30
с. Щедрогір
3. КТП-134 Л-3
14:00 - 17:00
с. Воля-Щитинська
4. КТП-74 Л-3
09:30 -17:00
с. Броди
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ ТП-36030 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Немир ;ТзОВ "Лан-Волинь"артсвердловина
ферма, зерносклад, кузня, корівники, тракторна бригада, контора,їдальня, поштове відділення
церква, с.Раймісто; ФАП, церква, магазин,торговий кіоск, ферма. с.Раймісто, вул.Зелена, Квітнева, Травнева
с.Немир,вул.Лугова, Шкільна
.Молодіжна, Перемоги
8 ПЛ10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
1 Л-27-08 від ЛР-117 10:00-16:00 ПП Люклянчук магазин,Школа с.Текля ,СВК Волинь, Школа с.Глухи, с.Текля,Глухи.
2 Л-27-03 після ЛР-64 09:00-17:00 Магазин , Школа,Церква с.:Брідки , Нова Вижва , Галина Воля , Хотівель, Рудка
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна , Шкільна, Степова, Побутова
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365
КТП-261
КТП-263
КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-8,15 10:00-16:30 Суд – адмінприміщення, ФОП Нагорна- магазин, ФОП Шкадюк А.М.- магазин «Люкс», друкарня, редакція газети «Народне слово» с.м.т.Турійськ вул.Луцька, м.Центральний
4 ПЛ-10кВ Л-61-09 від
ЗТП-201 до ЗТП-200
ЗТП-201 10:00-16:30 ФОП- Мазурок – магазин, ФОП Данилюк – офіс, ФОП Сахарук-магазин, ФОП Кучеря- бар, перукарня, ФОП Фількевич – магазин, ФОП Маліновський – маг. «Ритуал» с.м.т.Турійськ вул.Луцька
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-323 Л-2 10:00-14:00 с.Купичів
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
бар " Два кума"
м-н "Мікс"
Базова станція моб. Зв"язку
м-н Будівельник
КНС №10 м. Володимир -Волинський
вул.Поліської Січі
вул.Ковельська
вул.Хмелецького
2 ТП-290 09:00-17:00 Стоматологічний кабінет "Усмішка"
Перукарня "Каприз"
магазин "Ековікна",магазин "Наша ряба"
магазин "Ковбаси",Лото-клуб, Меблевий магазин
Магазин "SPAR,АТП 10707
Банк, Меблевий магазин м. Володимир -Волинський
вул.Крушельницької
вул.Івана Багряного
вул.Винниченка
вул.Ковельська
вул.Старицького
3 ПЛ-0.4 Л-1
КТП-35 09:00-17:00 м. Володимир -Волинський
вул.Глущенка
вул.Дорошенка
вул.Кобилиці
вул.Некрасова
4 ПЛ-0.4 Л-18
ЗТП-290 09:00-17:00 м. Володимир -Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 110
5 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-273 09:00-17:00 м. Володимир -Волинський
Вул.Кравчука
6 КТП – 16
ПЛ-0.4 Л-2
09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
вул.Кримського
вул.Симоненка
вул.Чайковського
вул.Н. Хасевича
7 ПЛ-10кВ Л-36-04 09:00-17:00 ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство"Лісництво с.Микуличі КТП-115, ТзОВ "П'ятидні" КТП-116 Ферма, ФАП с.Підгайці, ТзОВ "Агросвіт - Волинь" Соєпереробний цех Бригада Лісництво, Ферма ФАП Магазин
с.Хмелівка:Соєпереробний цех, Бригада
с.Житані:гуртожиток № 6
гуртожиток № 7,ферма, водогін
с.Хобултова: Торг.комплекс,Станція
Контора, Дитсадок, водокачка, Млин
СМЗ, Свинарник, Свинарник, Пилорама
млин, телятник, Школа, Їдальня шк., Кот.школи
водокачка, Магазин "Малина"
АВМ КТП 120, Пожежне депо, Майстерня с. Житані
с. Хобултова
с. Підгайці
с. Хмелівка
8 ПЛ-10кВ Л-03-04 від ЛР-28 09:00-17:00 с.Амбуків Магазин, ФАП
Клуб водогін, Школа
с.Амбуків: вул.Петрова
Гагаріна, с.Лудин вул.Гостинець 79-96
Горохівський район
1 ПЛ-0,4кВ від КТП-10 9:00 – 17:00 с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ Л 55-01 від ЛР-70 9:30—16:30 ФАП, школа, ФОП Костюк, ФОП Вальчук, ФО Юзефович А.А. с. Бортнів повністю, с. Янів повністю
2. ЗТП№244 10:00—17:00 МПБПФ "ВОЛИНЬ"
ТзОВ"Іваничі- БУДСЕРВІС"
ПП "Леля" с.м.т.Іваничі – без населення
3. ПЛ-10кВ Л 04-06 10:00—17:00 с. Древині – повністю, с. Лугове - повністю
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-31 09:00 - 17:00 м.Камінь-Каширський вл.Воля.Кузнецова
2. КТП-174 09.00-17.00 Школа.клуб с.Качин с.Качин вул.Центральна
3. КТП-151 09.00-17.00 Юридичні споживачі с.Добре с.Добре вул.Набережна
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-150 8:30-17:00 Дедюх В.В. - зерносклад
ФОП Степанюк В.В. - деревообробний цех
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин с. Гайове
вул. Незалежності, буд. 57 -105
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М, Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Релігійна громада Святителя Петра Могили, Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №77
9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП№408
9:00-17:00 ФОП Савич М.С, ФОП Чабан В.М
Ковельське управління казначейської служби України Волинської області
ФО Дуда О.Г, Адвокацька контора
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Тітівалов К.К,ФОП Романюк М.В
ОСББ "Мир-Ковель",УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
РЖКГ №1,ФО Ігнатюк В.А
ФОП Приступа С.В,ПП "АКО-ФАРМ"
ФО Тимощук О.Д,ФОП Ховайло А.М
ФОП Самчук О.І,ФОП Бордійчук Н.С
ЖБК"Супутник",ФОП Проц А.В
ФО Кушнерук А.Ю,Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"
ФОП Тарасюк С.В,ФОП Слободян О.В
ФОП Хуршудян О.А,ФОП Савич М.С
м.Ковель
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП№625
9:00-17:00
ФОП Подляшаник Я.В с.Бахів
5.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
6. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»
Ковельське МТМО, Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя,ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,Публічне акціонерне товариство « Укртелеком» , Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
с.Гредьки
Локачинський район
1. Л-1 від ЩТП-185 для ремонтних робіт 10:00-17:00 ТзОВ «Стохід-Агро» с. Семеринське, вул. Шевченка, вул. Гагаріна, вул. Петршотравнева
2. Л-1 від КТП-37 для чистки траси 9:00-16:00 водобашня с. Ст. Загорів, вул. Героїв Небесної Сотні
3. КТП-241 для ремонтних робіт 9:00-16:00 ФОП Поліщук, ФОП Гошій, медпункт с.Войнин, вул. Центральна, вул. Польова, вул. І. Франка
4. КТП-201 для ремонтних робіт 12:00-17:00 ФГ «Кремеш» с. Войнин частково
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
База по вул. Лідавська, склади
ФОП Гриб, Автосервіс, Текстиль
2. 09:00-17:00
Хесед Ошер, Котельна БК
Укрсиббанк, стоматкабінет, вул. Б. Хмельницького, 9-17, 2-10
вул. Крилова (частково).
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-580 10:00-17:00 Релігійна громада Вознесіння Господнього УПЦ с. Зміїнець вул.Ланова, Травнева, Левадна, Журавлина
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3, 4, 5 ЗТП-130 10:00-17:00 СГПП «Рать» (офіс), Полонківське СТ (маг. с.Ратнів), ВУЖКГ (артсвердловина), ПАТ «Укртелеком», МП «Лада», ФОПМартинюк В.В, с. Ратнів артсвердловина, буд. культури С. Ратнів вул. Прогінна, Шкільна, Шевченка, Перемоги, Незалежності, Зарічна, Миру, Польова, Виробнича, Молодіжна
3 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-251 8:00-18:00 Пилорама Млин с. Нудиже сНудижі
2. КТП-84 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " сВисоцьк
3. КТП-59 8:00-18:00 Дитячий садок с.Бережці
Клуб с.Бережці,Церква
СШ с.Бережці сБережці
4. ПЛ-10 Л-26-02 від ПС-110Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне,Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево сОмеляне Підманево
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 10-08 від оп №95 09:00-18:00 Філія Маневицької ДЕД; ТзОВ «Сатар»; ФОП Корецький В.М. «Край»; ФОП Степанюк М.Є. «Магніт»; ФОП Корець В.П. магазин; ФОП Андрухненко Г.М. магазин; ФОП Омельчук пекарня; ФОП Муравський С.В. база; ФОП Шукалович Є.В. приміщення; РОВР Адмінприміщення, гараж ; ФОП Скупейко деревообробний цех; АЗС вул. Свободи. смт. Любешів (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-205 10:00-17:00 Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Майдан-Липненський.
2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-18:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.КТП-379.КТП-391, с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).
КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-430, с. Серхів - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-441, с. Замостя - ФОП Масюк Неля Іванівна (виробнича база).ЩТП-457, с. Серхів - Молитовний будинок.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
3 ПЛ-10 кВ, Л-45-04 від ЛР-45 11:00-14:00 КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. КТП-163 Л-1,2
10:30 - 12:00
ФАП с.Почапи с. Почапи
2. КТП-376 Л-1
12:00 - 13:30
с. Щедрогір
3. КТП-134 Л-3
14:00 - 17:00
с. Воля-Щитинська
4. КТП-74 Л-3
09:30 -17:00
с. Броди
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ ТП-36030 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-02 9:00-17:00 с.Немир ;ТзОВ "Лан-Волинь"артсвердловина
ферма, зерносклад, кузня, корівники, тракторна бригада, контора,їдальня, поштове відділення
церква, с.Раймісто; ФАП, церква, магазин,торговий кіоск, ферма. с.Раймісто, вул.Зелена, Квітнева, Травнева
с.Немир,вул.Лугова, Шкільна
.Молодіжна, Перемоги
8 ПЛ10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
1 Л-27-08 від ЛР-117 10:00-16:00 ПП Люклянчук магазин,Школа с.Текля ,СВК Волинь, Школа с.Глухи, с.Текля,Глухи.
2 Л-27-03 після ЛР-64 09:00-17:00 Магазин , Школа,Церква с.:Брідки , Нова Вижва , Галина Воля , Хотівель, Рудка
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна , Шкільна, Степова, Побутова
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365
КТП-261
КТП-263
КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-8,15 10:00-16:30 Суд – адмінприміщення, ФОП Нагорна- магазин, ФОП Шкадюк А.М.- магазин «Люкс», друкарня, редакція газети «Народне слово» с.м.т.Турійськ вул.Луцька, м.Центральний
4 ПЛ-10кВ Л-61-09 від
ЗТП-201 до ЗТП-200
ЗТП-201 10:00-16:30 ФОП- Мазурок – магазин, ФОП Данилюк – офіс, ФОП Сахарук-магазин, ФОП Кучеря- бар, перукарня, ФОП Фількевич – магазин, ФОП Маліновський – маг. «Ритуал» с.м.т.Турійськ вул.Луцька
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-323 Л-2 10:00-14:00 с.Купичів
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