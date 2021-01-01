Скільки учнів та працівників шкіл на Волині хворіють на коронавірус





Про це повідомляють на сайті Волинського обласного лабораторного центру.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та м. Нововолинськ, Любешівського, Маневицького, Ковельського, Луцького, Камінь-Каширського, Ратнівського, Старовижівського та Горохівського районів. За минулу добу захворіли 19 учнів та 20 педагогів.



Нагадаємо, за попередню добу на Волині зареєстрували 176 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 10). Одужало за добу – 154 особи, летальних випадків – 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 16 березня на Волині хворіє 141 учень та 169 працівників закладів освіти.Про це повідомляють на сайті Волинського обласного лабораторного центру.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та м. Нововолинськ, Любешівського, Маневицького, Ковельського, Луцького, Камінь-Каширського, Ратнівського, Старовижівського та Горохівського районів. За минулу добу захворіли 19 учнів та 20 педагогів.Нагадаємо, за попередню добу на Волинікоронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 10). Одужало за добу – 154 особи, летальних випадків – 6.

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