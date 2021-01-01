Скільки учнів та працівників шкіл на Волині хворіють на коронавірус
Сьогодні, 13:22
Станом на 16 березня на Волині хворіє 141 учень та 169 працівників закладів освіти.
Про це повідомляють на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та м. Нововолинськ, Любешівського, Маневицького, Ковельського, Луцького, Камінь-Каширського, Ратнівського, Старовижівського та Горохівського районів. За минулу добу захворіли 19 учнів та 20 педагогів.
Нагадаємо, за попередню добу на Волині зареєстрували 176 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 10). Одужало за добу – 154 особи, летальних випадків – 6.
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Про це повідомляють на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та м. Нововолинськ, Любешівського, Маневицького, Ковельського, Луцького, Камінь-Каширського, Ратнівського, Старовижівського та Горохівського районів. За минулу добу захворіли 19 учнів та 20 педагогів.
Нагадаємо, за попередню добу на Волині зареєстрували 176 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 10). Одужало за добу – 154 особи, летальних випадків – 6.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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