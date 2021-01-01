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У лікарні на Волині – новий директор

У лікарні на Волині – новий директор
Обрали нового директора Нововолинської центральної міської лікарні. Ним став Олег Шипелик.

Сьогодні, 16 березня, таке рішення прийняла конкурсна комісія, повідомляє Нововолинська міська рада.

Претендували на посаду очільника медичного закладу двоє лікарів: Олег Шипелик і Андрій Сторонський. Вони представили присутнім план розвитку закладу.

Члени комісії ставили багато питань претендентам. Після тривалого обговорення комісія підтримала кандидатуру Олега Шипелика. За нього проголосували всі дев’ять членів конкурсної комісії.

Незабаром з новим керівником буде підписаний контракт і він приступить до роботи.

Нагадаємо, попереднього очільника медзакладу Андрія Сторонського звільнили з посади директора через порушення трудових обов'язків.

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Теги: Нововолинська лікарня, новий директор, конкурс
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