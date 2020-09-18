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Орендує квартиру і має 400 тисяч гривень готівкою: що в декларації першого заступника голови Волинської ОДА

Орендує квартиру і має 400 тисяч гривень готівкою: що в декларації першого заступника голови Волинської ОДА
Відповідно до декларації першого заступника очільника Волинської облдержадміністрації Сергія Мовенка, чи не вся вказана власність - у руках дружини.

Про це стало відомо з документа, опублікованого на сайті НАЗК.

Так, дружина Сергія Мовенка Крістіна володіє землею в Алчевську Луганської області на 0,02 га, має право на 50 % квартири площею 67,9 кв. м, нежитлову будівлю-магазин на 87,3 кв. м, а також 100 % право власності на нежитлове приміщення площею 222,7 кв. м у Харкові. Варто додати, що жінка - власниця ТОВ "Горожанин", яке зареєстроване в Харкові. Основний вид діяльності підприємства - обслуговування напоями.

Подружжя разом із донькою Єлизаветою має право користування на квартиру площею 70,2 кв. м у Харкові. Сам заступник голови ОДА має 1,96 "квадрати" землі у Можняківці Луганської області та орендує квартиру в Луцьку на 52,5 кв. м.

Користується подружжя автівкою батька Сергія Мовенка Олександра. Йдеться про Mitsubishi Pajero Wagon 2008 року випуску.

У 2020 році Сергій Мовенко отримав 10124 гривні допомоги переміщеним особам, 168 051 зарплати за роботу в ОДА, 34 361 гривню за роботу в Маневицькій РДА. Крістіна Мовенко за рік отримала 999 340 гривень доходу від підприємницької діяльності та 8093 гривні допомоги переміщеним особам.

Готівкою перший заступник очільника Волинської облдержадміністрації отримає 150 000 гривень та 10 000 доларів, тобто разом понад 400 000 гривень, на рахунках у банку - понад 36 000 гривень. Його дружина має 200 000 гривень та 35 000 доларів готівкою (разом приблизно 1,2 мільйона гривень), а також понад 23 тисячі гривень на рахунках у банку.

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Теги: декларація, Сергій Мовенко, ОДА
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