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Шахраї «кинули» волинянина майже на 140 000 гривень

Шахраї «кинули» волинянина майже на 140 000 гривень
За минулу добу на Волині правоохоронці зафіксували понад десяток шахрайств.

Про це повідомляє Нацполіція Волині.

Так, вчора, 15 березня, до поліції звернувся 46-річний мешканець Ковельського району. Громадянин розповів, що минулого року придбав ліки на одному із сайтів. Цьогоріч же йому зателефонували невідомі та повідомили, що сайт, на якому робив замовлення чоловік є фіктивним, а ліки – неякісні. Чоловіку запропонували допомогу у отриманні грошової компенсації, за це потрібно було заплатити. Заявник погодився і перерахував майже 140 тис. грн на різні рахунки. Далі - зв’язок із шахраями перервався.

31-річний мешканець Володимир-Волинського району через одну із інтернет-платформ придбав мотоцикл. Гроші – понад 20 тис. гривень – перерахував наперед, а у поштовому відправленні виявив не транспортний засіб, а будівельні блоки.

Під час оформлення заявки на придбання телевізора в інтернеті 23-річний лучанин повідомив усі дані своєї банківської карти, внаслідок – з його рахунку було знято 4 тис. гривень, а продавець техніки на зв’язок більше не вийшов.

За всіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Нині поліцейські встановлюють причетних до вчинення правопорушень осіб.


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Теги: шахраї, Волинь, поліція
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