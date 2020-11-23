Шахраї «кинули» волинянина майже на 140 000 гривень

За минулу добу на Волині правоохоронці зафіксували понад десяток шахрайств.Про це повідомляє Нацполіція Волині.Так, вчора, 15 березня, до поліції звернувся 46-річний мешканець Ковельського району. Громадянин розповів, що минулого року придбав ліки на одному із сайтів. Цьогоріч же йому зателефонували невідомі та повідомили, що сайт, на якому робив замовлення чоловік є фіктивним, а ліки – неякісні. Чоловіку запропонували допомогу у отриманні грошової компенсації, за це потрібно було заплатити. Заявник погодився і перерахував майже 140 тис. грн на різні рахунки. Далі - зв’язок із шахраями перервався.31-річний мешканець Володимир-Волинського району через одну із інтернет-платформ придбав мотоцикл. Гроші – понад 20 тис. гривень – перерахував наперед, а у поштовому відправленні виявив не транспортний засіб, а будівельні блоки.Під час оформлення заявки на придбання телевізора в інтернеті 23-річний лучанин повідомив усі дані своєї банківської карти, внаслідок – з його рахунку було знято 4 тис. гривень, а продавець техніки на зв’язок більше не вийшов.За всіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Нині поліцейські встановлюють причетних до вчинення правопорушень осіб.