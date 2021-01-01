У Луцьку люди затримали п'яного таксиста, який хотів втекти з місця аварії

У Луцьку свідки дорожньо-транспортної події спіймали нетверезого таксиста, який хотів покинути місце аварії.Про це повідомляє пресслужба патурльної поліції у Волинській області.Зазначають, вчора, 15 березня, близько 16-ї години луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на перетині вулиць Карбишева-Конякіна, таксист, ймовірно, у стані сп’яніння в’їхав у бордюр та намагається покинути місце автопригоди.Патрульні, які прибули за вказаною адресою, виявили керманича Dacia Logan, який здійснив наїзд на бордюр та пошкодив транспортний засіб. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився.У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.Нагадаємо, що вже завтра набирає чинності закон щодо посилення покарання за порушення ПДР. Так, порушення ч.1 ст.130 КУпАП карається штрафом у 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік.