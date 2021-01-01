У Луцьку люди затримали п'яного таксиста, який хотів втекти з місця аварії
Сьогодні, 14:19
У Луцьку свідки дорожньо-транспортної події спіймали нетверезого таксиста, який хотів покинути місце аварії.
Про це повідомляє пресслужба патурльної поліції у Волинській області.
Зазначають, вчора, 15 березня, близько 16-ї години луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на перетині вулиць Карбишева-Конякіна, таксист, ймовірно, у стані сп’яніння в’їхав у бордюр та намагається покинути місце автопригоди.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, виявили керманича Dacia Logan, який здійснив наїзд на бордюр та пошкодив транспортний засіб. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився.
У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, що вже завтра набирає чинності закон щодо посилення покарання за порушення ПДР. Так, порушення ч.1 ст.130 КУпАП карається штрафом у 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік.
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Про це повідомляє пресслужба патурльної поліції у Волинській області.
Зазначають, вчора, 15 березня, близько 16-ї години луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на перетині вулиць Карбишева-Конякіна, таксист, ймовірно, у стані сп’яніння в’їхав у бордюр та намагається покинути місце автопригоди.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, виявили керманича Dacia Logan, який здійснив наїзд на бордюр та пошкодив транспортний засіб. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився.
У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, що вже завтра набирає чинності закон щодо посилення покарання за порушення ПДР. Так, порушення ч.1 ст.130 КУпАП карається штрафом у 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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