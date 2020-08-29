Житель Луцької громади перетворив власну територію на сміттєзвалище





Про це



Жителі села Жабка Луцької громади втомились боротись із іншим мешканцем, який перетворив власну та прилеглу територію на вулиці Вишневій на сміттєзвалище, та звернулися до муніципалів.



На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП, п.3 ч.1 ст. 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», яким заборонено вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину та зобов’язує порушника розпочати прибирання.



Нагадують, що за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На мешканця села Жабка, що у Луцькому районі, склали протокол, бо він перетворив власну та прилеглу території на сміттєзвалище.Про це інформує департамент муніципальної варти Луцькради.Жителі села Жабка Луцької громади втомились боротись із іншим мешканцем, який перетворив власну та прилеглу територію на вулиці Вишневій на сміттєзвалище, та звернулися до муніципалів.На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП, п.3 ч.1 ст. 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», яким заборонено вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину та зобов’язує порушника розпочати прибирання.Нагадують, що за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

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