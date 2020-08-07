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Жінка з Волині, у якої виявили ботулізм, їла оселедець з сільського магазину

Жінка з Волині, у якої виявили ботулізм, їла оселедець з сільського магазину
У Волинському обласному лабораторному центрі повідомили деталі щодо нововиявленого випадку ботулізму на території Ковельського району.

Про це інформують на сайті установи.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба повідомила, що на ботулізм захворіла людина із селища Люблинець.

Натомість у лабораторному центрі інформують, що жінка разом із чоловіком вживала в їжу соленого оселедця, придбаного в сільському магазині. Хвороба розпочалась на третю добу (з’явилась сітка перед очима, важкість ковтання).

Зараз пацієнтка перебуває ну лікарні.

Матеріали щодо підозрілого продукту передані до контролюючих служб для вжиття відповідних заходів.

Додають також, що з початку року в Україні зафіксували 12 випадків ботулізму. Двоє людей померли.

В області також щорічно реєструють випадки ботулізму. За останні три роки на цю недугу захворіло 6 волинян, серед них одна дитина (Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Локачинський райони, м.Луцьк). Один випадок в Любешівському районі завершився летально. Хворіють як мешканці міст, так і сільських місцевостей. Здебільшого потерпілі пов’язують своє захворювання із вживанням консервованої продукції (м’ясної, рибної) домашнього виготовлення.

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Теги: ботулізм, оселедець, хвороба, Люблинець
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