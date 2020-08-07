Жінка з Волині, у якої виявили ботулізм, їла оселедець з сільського магазину

У Волинському обласному лабораторному центрі повідомили деталі щодо нововиявленого випадку ботулізму на території Ковельського району.Про це інформують на сайті установи.Нагадаємо, Держпродспоживслужба повідомила, щоНатомість у лабораторному центрі інформують, що жінка разом із чоловіком вживала в їжу соленого оселедця, придбаного в сільському магазині. Хвороба розпочалась на третю добу (з’явилась сітка перед очима, важкість ковтання).Зараз пацієнтка перебуває ну лікарні.Матеріали щодо підозрілого продукту передані до контролюючих служб для вжиття відповідних заходів.Додають також, що з початку року в Україні зафіксували 12 випадків ботулізму. Двоє людей померли.В області також щорічно реєструють випадки ботулізму. За останні три роки на цю недугу захворіло 6 волинян, серед них одна дитина (Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Локачинський райони, м.Луцьк). Один випадок в Любешівському районі завершився летально. Хворіють як мешканці міст, так і сільських місцевостей. Здебільшого потерпілі пов’язують своє захворювання із вживанням консервованої продукції (м’ясної, рибної) домашнього виготовлення.